Los institutos abren sin cafeterías

Ya solo falta que los alumnos de los ciclos formativos y los de la enseñanza de adultos se incorporen a las aulas para que el curso académico esté totalmente en marcha. Ayer lo hicieron los estudiantes de Secundaria (ESO y Bachiller). Estaban llamados a incorporarse 2.951 alumnos, que se encontraron sin grandes novedades académicas, salvo la pérdida de dos ciclos en el instituto moañés de A Paralaia, pero sin cafeterías. El retraso en la adjudicación de los contratos de gestión de estos servicios por parte de la Xunta dejará sin comidas hasta octubre a muchos de estos centros.

El curso académico arrancó ayer en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y enseñanzas de régimen especial (adultos, artísticas y deportivas)para 2.951 alumnos, de los que 1.593 son de Cangas; 878, de Moaña y 480, de Bueu, según los datos de la Consellería de Educación. Ayer fueron las presentaciones de ESO y Bachiller, y a partir de hoy serán las de los ciclos de FP y FP básica, mientras que las enseñanzas de adultos empiezan la próxima semana.

El regreso a las aulas se realizó con bastante normalidad en el ámbito académico, salvo la pérdida de dos ciclos en el IES A Paralaia de Moaña, aunque los institutos abrieron sin cafeterías y sin posibilidad de ofrecer comida a los alumnos y equipos educativos. La causa está en el retraso en la adjudicación del contrato de gestión por parte de la Consellería de Educación que todavía tardará unos 15 días. Las cafeterías están adjudicadas, aunque la Xunta no permite que entren en servicio mientras no se resuelva el período de alegaciones, por lo que hasta octubre no podrán abrir. En algunos centros aseguran que la cafetería es un servicio importante para que los alumnos y también los equipos educativos de los centros puedan comer las jornadas que también hay clases por la tarde.

Con respecto al número de alumnos, el curso arranca prácticamente igual que el pasado, salvo un ligero descenso de 6 en toda la comarca. Si bien Bueu pierde 36 estudiantes, la balanza se equilibra con los 32 que gana Moaña y los 2 que solo pierde Cangas.

En Bueu, 390 alumnos cursan ESO y 90 Bachiller (en el IES Johan Carballeira hay 213 alumnos; en el Illa de Ons, 138 y en el colegio concertado Virxe Milagrosa, 84). En Cangas son 1.171 alumnos de ESO y 422 de Bachiller, respectivamente (En el IES Rodeira hay 530 alumnos; en Monte Carrasco, 180 y en María Soliño, 524) y en Moaña, 677 están matriculados en ESO y 201 en Bachiller,. En este municipio hay 558 alumnos estudiando en el IES As Barxas y 531 en el IES A Paralaia, contando también con los alumnos de los ciclos que todavía no han comenzado el curso. En el Johan Carballeira, por ejemplo, la presentación de ciclos será el viernes 21. El centro oferta tres ramas de FP (Construcciones Metálicas, Imagen Personal y Administración) y 3 de FP Básica, (Actividades Marítimo Pesqueras; Peiteado e Estétia y Fabricación y Montaje. En el IES A Paralaia,será hoy la presentación.