Carro: "Es una reunión partidista"

El concejal independiente de XM, Javier Carro, tampoco acudirá a la mesa de negociación, como tampoco lo hizo en la primera: "No puedo tener otra elección que no reconocer esta mesa que considero partidista desde el primer día, como ya expliqué cuando me ausenté de la primera". La anterior mesa s había celebrado a principios de julio. Critica la decisión del gobierno de vallar, tras el incendio, los restos del astillero, que califica de "almacén de madera", por su gasto y por el "atranco que significa para el tráfico rodado y para todos los vecinos. Entiende que lo más fácil sería "marcar toda la fachada y retirar esa vergüenza de nuestra vida diaria y más sabiendo que Costas del Estado atribuye a los que eran los concesionarios, la tarea de derribarla y poder reabrir el tráfico".

Carro dice que si el gobierno local mantiene esta situación es por "amiguismo" del BNG, con la complicidad del PSOE. Recuerda que hace unos días pidió 500-600 euros para el cierre perimetral del parque de A Cerradiña y desde el gobierno le contestaron que no había dinero: "Hay dinero para actuar en los astilleros y no hay para salvaguardar a nuestros pequeños de un accidente en un parque".