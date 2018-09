Vilanova toca la gaita para "Lito"

El mítico gaiteiro Anxo Gago "Lito", fallecido el pasado mes de febrero, obtuvo el sábado por la noche el homenaje de los suyos en la Foliada Aniversario "Os Serán". Fue "Lito" el maestro de la mayoría de gaiteiros que se dieron cita en el Campo de Arnado, en Vilanova. En grupos diferentes, pero en los modos se les notaba la escuela, esa que dejó huérfana después de tanto tiempo formando a jóvenes, creando grupos, recogiendo piezas. Quien más quien menos, el sábado por la noche en el Campo do Arnado (Vilanova) formaba parte de su legado musical y también humano, que era hombre que se daba a la amistad. Los suyos, Os do Serán, la última agrupación en la que participó y ejerció de maestro, quisieron homenajearle en el festival aniversario del grupo que se lleva a cabo ya desde hace diez años. En el Campo do Arnado, bajo una carpa y con la noche ya como testigo, participaron en el homenaje los grupos: Pandereteiras do Arco, Éche O que Hai, Banda de Gaitas María Soliña, Banda de Gaitas de Tromentelo y Banda de Gaitas de Manxadoira, ésta última ya le había dedicado un homenaje en el mes de agosto. El lugar de Vilanova (O Hío) se volcó en este homenaje. No había vecino que no conociera a Lito.