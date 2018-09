Santos: "A nosa postura é traballar por un proxecto de consenso"

La alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, asegura respecto a la petición del PP, que desmontar la pared del astillero de Casqueiro, requiere de autorización de Patrimonio y de la cesión del terreno al Concello por parte de Costa del Estado. Aclara que el Concello no puede costear obras en un terreno que no es de su competencia ni de su titularidad. Por eso, añade Leticia Santos, en la primera reunión de la mesa de diálogo, que se celebró el pasado mes de julio, todas las personas asistentes "acordáramos sacar adiante conxuntamente o proxecto do paseo e de posta en valor das carpinterías, para pedir a concesión das mesmas ante Costas".

Hay que recordar que a finales de junio, la Consellería de Cultura aprobaba la petición planteada desde Moaña, de la inclusión de las carpinterías de Casqueiro y de Calragho en el Catálogo de bienes patrimoniales de Galicia, para su protección. De ahí que la alcaldesa asegure que para poder actuar en la construcción hay que solicitar autorización a patrimonio.

Respecto a la propuesta del gobierno local ante esta nueva mesa de diálogo que se celebra el miércoles, para la puesta en valor de este entorno, la alcaldesa señala que la postura es la misma que cuando se remató la reunión anterior, celebrada a principios de julio. Insiste en que es "sacar adiante o remate do paseo e a posta en valor das carpinterías traballando por un proxecto de consenso".

A esa reunión están invitados los colectivos vecinales (Federación vecinal A Chamusca, Asociación de Vecinos A Praia-Seara y Asociación Sueste de embarcaciones tradicionles)y todos los grupos políticos, aunque el concejal indepdiente de XM, Javier Carro, ya no había participado en la primera al mostrarse contrario a su constitución.

El PP, que pudo haber tendido la mano en aquella primera reunión, no está ahora por la labor de que se encargue otro proyecto distinto al de Lagares, que aprobó cuando gobernaba Moaña.