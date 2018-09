El PP pide mantener el proyecto de Lagares y retirar las piedras del astillero para "desatascar" la calle

El grupo municipal del PP de Moaña decidirá hoy finalmente, en una reunión de partido, si asiste o no a la mesa de diálogo, convocada por el gobierno local bipartito BNG-PSOE para el miércoles, para desbloquear la puesta en valor de la zona Seara, con la continuación del paseo marítimo y la rehabilitación de los astilleros. La intención, como ya valoró el partido en junta local y según confirma su portavoz José Fervenza, es no acudir si el gobierno local sigue insistiendo en no dar prioridad a desmontar la pared de piedra que queda del astillero incendiado de Casqueiro para "desatascar" la calle Concepción Arenal, ya que el vallado impide circular con normalidad por ella, en una situación que se arrastra desde hace más de un año. Aparte de esto, los populares también quieren que se siga manteniendo el proyecto original de la empresa Lagares para continuar el paseo, que fue el que se aprobó cuando estaban en la alcadía; y no encargar otro como pretende la alcaldesa, Leticia Santos.

Fervenza insiste en que el proyecto de Lagares, de agosto de 2013, cumple con los requisitos de la resolución de la Consellería de Cultura de este año, que aprobó la inclusión de los astilleros en el Catálogo de bienes de patrimonio cultural de Galicia. Asegura que el proyecto de Lagares "respeta la salida al mar del astillero de Casqueiro y se mantenían las vías" e insiste en que si el gobierno local paralizó la obra fue "porque quiso". Añade Fervenza que "además, sabíamos y lo sabían todos que los barcos que entraban al astillero nunca lo hacían por el mar, sino por tierra, por la misma calle Concepción Arenal".

En el proyecto de Lagares sí consta textualmente, en la memoria de construcción del paseo, respecto al tramo 2 que pasa por delante de los astilleros, que "non se dispón de alcorque central para facilitar a saída de embarcacións das naves actuais. Tamén se orzamenta a remodelación das rampas actuais para adecualas á nova cota do paseo". En este tramo figura que el ancho del paseo se reduce de los 6 metros que tiene en el tramo 1, por delante de la Casa del Mar, a 5 para limitar con la carpintería de Calragho lo que implica la demolición de la fachada de la otra carpintería de Casqueiro, "con reposición de estrutura e fachada da mesma en madeira". Este tramo enlaza con el 3, con una sección de 5,75 y continúa hasta el edifico Salitre, en A Xunqueira, hasta completar los 6 tramos, del proyecto con anchos variables y dos pasarelas de madera ya ejecutadas en el medio.