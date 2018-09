El PP desdeña la futura plataforma digital de participación vecinal

El Partido Popular salió de inmediato al paso de la incitativa, aún no cerrada, del concejal de Participación Ciudadana, Suso Pérez, de poner en marcha una plataforma digital para que los vecinos puedan debatir y votar propuestas que después puedan tratarse en los plenos. Para la edil del PP Dolores Hermelo resulta un poco cansino que se anuncie una y otra vez este tipo de plataformas, porque considera que la realidad es que lo que se quiere crear ya existe. "Decimos que existe porque hace unos meses que está disponible en la web del Concello ese servicio con lo cual creemos que esos esfuerzos, trabajo para los funcionarios, sobre todo, y aportaciones económicas podrían ir a otros menesteres más necesarios".

Afirma Dolores Hermelo que ese esfuerzo lo podría destinar el concejal a que todos los documentos que entran por registro tengan contestación. "Puede el concejal lno duplicar lo que ya existe., volver a tramitar el referéndum sobre los festivos locales, pero esta vez cumpliendo la ley para no llevarse sorpresas, dispone de tipo para poder tramitarlo antes de que se acabe este mandato, cumpliendo por lo menos así una de las promesas electorales, ya que el resto no se materializan y así sacamos partido al dinero gastado en el referéndum que no se realizó. Puede emprender el concejal todas las semanas un seguimiento del PXOM, pero de manera principal e invitando a los colectivos que quieran a entrar en la elaboración del mismo. Puede el concejal promover los servicios de los que ya disponemos en la página web del Concello y a la que pueden acceder todos los ciudadanos, así no ahorramos hacer una paralela", señala la edil.

Desde punto de vista del PP se está ofreciendo un servicio del que ya se dispone, por eso considera que los esfuerzos y el dinero de todos deben estar centrados en promover cosas que sean beneficiosas para los ciudadanos, "dejémonos de gastos virtuales y seamos prácticos, utilicemos lo que ya tenemos y si lo que queremos es que sea más abierto promovamos cursos para que la ciudadanía pueda entrar en la página web y sepa moverse en ella, porque a lo mejor es que se visualiza la que ya están.