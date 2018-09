Hasta 30 euros por una botella de aceite en las pujas

Una de las imágenes que no puede faltar en las fiestas de Santa Ifigenia es la de las tradicionales pujas, en las que se subastan los diferentes productos que los fieles han entregado previamente a la Virgen como ofrendas. una vez remata la procesión en torno a la capilla. Huevos, aceite y otro tipo de productos son lo más habitual en estas subastas, si bien la de ayer se centralizó exclusivamente en el aceite. Eso sí, la falta de variedad de productos no significó, ni mucho menos, que el público no se implicase para ofrecer buenos precios y hacerse con ellos. Con el presidente de la comisión de fiestas, Celso Dopazo, ejerciendo como maestro de ceremonias y presentando los productos, el precio de la botella de aceite llegó a alcanzar los 30 euros, sin duda todo un éxito.