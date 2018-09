La música, también protagonista

Al igual que el Festival de Cortos arrancó el viernes, día 7, dando gran protagonismo a la música, con la actuación de The Alley Stompers, una formación de jazz que recreó la atmósfera de New Orlenas de los años 20 y 30; ayer la Banda Artística de Bueu se encargó también, con un concierto de bandas sonoras, de abrir paso a la Gala. Fue en el exterior del Centro Social do Mar, una hora antes de iniciarse la ceremonia.