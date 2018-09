La APLU derriba en Cangas en medio año nueve edificaciones ilegales, las mismas que en todo 2017

Continúa el goteo de demoliciones en la costa, principalmente en zona de Protección de Dominio Púbico Marítimo-Terrestre de Cangas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ejecutó en este primer semestre del año hasta 9 demoliciones en el término municipal de Cangas, lo que la sitúa con Redondela en el municipio donde más intervenciones realizó este organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. En ese periodo hubo tantos derribos como a lo largo de todo el año pasado. Hay que tener en cuenta que con la nueva dirección, la Consellería de Política Territorial y Medio Ambiente es reacia a facilitar los datos de los expedientes que están sin resolver en Cangas. La política oficial de la APLU anunciada desde la propia consellería es la de no particularizar los datos en ayuntamientos concretos, ya que un desglose supondría un desgaste de medios y recursos personales de los que no dispone la agencia. De ahí que aunque ahora la APLU haga público el número demoliciones en O Morrazo, tanto el Concello de Cangas como los vecinos del municipio siguen sin saber cómo están los expedientes abiertos en su día por la Xunta. Los últimos datos que se hicieron públicos al respecto son los de 2010: en 2006 se abrieron 33 expedientes; en 2007, 40, en 2008, 26 y en 2009, 21. En 2010, según los datos de la propia Xunta de Galicia, había en Cangas 403 excedentes por infracciones en la costa de Cangas pendientes de resolver desde 1995. Pasaron ocho años y nada se sabe al respecto.

Los datos de la APLU de este primer semestre en O Morrazo sitúan a Cangas con la mayor cifra de demoliciones, con 9; le sigue Bueu, con 4 y Moaña con 1. Cangas supera a municipios costeros como Vigo (6 derribos), Sanxenxo (5), O Grove (2), Marín (4), Vilaboa (5), Pontevedra (3) o A Guarda (7).

A lo largo de 2017, al menos 12 demoliciones se realizaron en la comarca de O Morrazo, de las que 9 fueron en Cangas y 3 en Bueu, mientras que en Moaña no aparecía, en la relación. La mayoría de las demoliciones se practicaron en la zona de Protección de Dominio Púbico Marítimo-Terrestre, viviendas prefabricadas sobre todo y casetas o galpones, además de caravanas, un establecimiento expendedor de comidas, así como edificaciones de planta baja. Ahora no hay datos concretos sobre los elementos urbanísticos derribados, ni de cuantos están pendientes. La cantidad en Cangas era exagerada y ponía de manifiesto como se campó pos sus anchas en una zona muy sensible.

La actuación de mayor envergadura de la APLU en Cangas está relacionada con el desmantelamiento de todo un asentamiento ilegal de la costa de Punta Alada. Fue en el año 2015. La parcela albergaba 18 edificaciones o caravanas. Se trataba de uno de los mayores asentamientos ilegales en la costa de Cangas y por el que los distintos gobierno de Cangas se habían interesados en más de una ocasión. En los gobiernos de Clara Millán (BNG) y de José Enrique Sotelo (PP) ,una de las tácticas que se utilizaban para evitar el efecto llamada era cortar la luz a esos asentamientos. Pero en varias ocasiones, lo juzgados obligaron a que se repusiera el servicio eléctrico en "edificaciones" ilegales de segunda residencia.