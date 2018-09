Pepe Carreiro presenta hoxe o libro "Os Bolechas van a Moaña"

Os pequenos de Moaña levan varios días gozando da carpa protagonizada polas personaxes infantís "Os Bolechas". Mediante distintos xogos interactivos descobren neste espazo as variedades dialectais do idioma galego. Hoxe o espazo acollerá una cita de moita sona, a partires das 19.00 horas. O propio autor desta saga de libros, Pepe Carreiro, presentará a súa nova creación, titulada "Os Bolechas van a Moaña". Poderase mercar no lugar da presentación por un prezo de 8 euros e débese pagar exclusivamente con tarxeta. Pasado o acto desta tarde, os interesados poderán mercar o libro a través da páxina web do Concello.

Pepe Carreiro vai debuxar en vivo para deleite dos pequenos e asinará exemplares. O libro ambientado en Moaña percorre lugares significativos como O Fisgón, a praia da Xuqueira ou o Monte Paralaia. Aparecen personaxes como Iago Aspas ou Xavier Blanco.