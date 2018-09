O Club Portocelo lembra ao poeta Manuel Cambeiro

O Club de Opinión Portocelo presentou na Biblioteca Municipal de Marín o libro "Onde estarán as fermosas roseiras?" legado do poeta, escritor e compositor marinense Manuel Cambeiro Suárez (1920-1999). Trátase dun poemario composto por "poemas creídos e sofridos polo poeta", como así o expresa Álvaro Cunqueiro no limiar do libro. O acto contou cun recital poético no que interviron Enriqueta Otero-Molas, presidenta da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, Tesi L. Carragal, presidenta de Mulleres O Abeiro e a poeta Manola Vázquez, ao que seguíu un concerto da Coral Polifónica da Guarda, dirixida por Rosa González Fernández. Do repertorio que interpretaron forma parte a canción "Miña Galicia" composición do citado autor do poemario. A presentación correu a cargo do fillo do recordado poeta, Carlos Cambeiro Alis, compositor.

Según explica o organizador Ángel Carragal "trátase dun recoñecemento póstumo e in memorian a obra e traxectoria poética e musical de un preclaro marinense e antiguo veciño da Veiguiña que desde sempre amosou un amor irrefrenable por Marín, terra que o viu nacer e por extensión a Galicia como se manifesta nas súas poesías."