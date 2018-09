El alcalde de Bueu pide explicaciones a Tráfico por impedir la marcha en bicicleta de Meiro

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, asegura que desde el Concello se pedirán explicaciones a la Jefatura de Tráfico por haber impedido el domingo pasado la ruta de bicicletas de Meiro, en una veintitrés edición que quedó reducida a una concentración. Unos agentes de Tráfico se personaron en el lugar e impidieron la marcha porque aseguraban que la organización que corría por cuenta de la Asociación Cultural Meiro, no contaba con la autorización por escrito del Concello.

Manifiesta el alcalde en un comunicado, que con los últimos cambios legales con la entrada en vigor de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia (artículo 5 y 40), el Concello no puede emitir ninguna autorización expresa, ya que se entiende que basta con la presentación de una declaración responsable en la que la organización del evento en cuestión acredite tener toda la documentación que garantiza la celebración y seguridad de la misma y que toda esta documentación estaba presentada por la asociación organizadora, Asociación Cultural deportiva de Meiro.

Félix Juncal deja claro que tras las reuniones mantenidas con dicha asociación organizadora, el Concello va a exigir responsabilidades a la Jefatura de Tráfico "para que se achegue unha explicación do acontecido, pois todas as administracións teñen a obriga de coñecer a norma e, neste caso, considérase que se produciron uns feitos que non respectaron a citada lei".

Desde la Guardia Civil tan solo se ha trasladado que este Cuerpo no es el órgano administrativo que resuelve sobre la prohibición de ese evento.

Lo ocurrido en Meiro puede provocar incertidumbre en otras rutas de bicicleta programadas, como la que mañana se celebra en Moaña, organizada por el Concello, en colaboración con la Asociación deportiva Punta Fondón, la Diputación de Pontevedra, el Grupo Rotuestudio y VK Bikes. La edición de este año tiene un carácter más inclusiva al sumarse niños con discapacidad y diabéticos. La marcha recorrerá las calles de la localidad.