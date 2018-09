El PP califica el proyecto del vial de O Viso como una burla a los vecinos

El PP está dispuesto a defender como sea que la carretera que la Diputación de Pontevedra pretende urbanizar entre O Viso e Iglesario disponga de aceras a ambas márgenes. Asegura que el proyecto que maneja la Diputación de Pontevedra es una burla absoluta a la población de O Hío y se pregunta que si los vecinos de esta parroquia son menos que los de Coiro, donde se urbanizó la carretera con aceras a ambas márgenes.

El portavoz del Partido Popular, Rafael Soliño, asegura que es falso que el proyecto definitivo se retrasara por la aparición de un sarcófago y mantiene que las conversaciones que comenzarán el día 19 con los vecinos afectados relacionada con las cesiones voluntarias pudieron realizarse mucho antes, pero no se quiso. "Se trata de un goteo de fechas incansable para terminar por no hacer nada. Es una chapuza de proyecto y de obra, tal y como se plantea", asegura Rafael Soliño.

El portavoz popular manifiesta que es una burla lo de los tramos mixtos, que no son otra cosa que un reasfaltado de la vía, por donde, como ahora, podrán circular vehículos y peatones. Sostiene Soliño que la Diputación de Pontevedra se va a gastar un millón de euros en una obra que es la mitad de la que había proyectado en su momento este ente provincial cuando gobernaba el Partido Popular. Recuerda que se proyectaba con aceras a ambas márgenes y sin ningún tramo de los denominados mixtos. "No van a hacer otra cosa que un reasfaltado y el Partido Popular no lo va a consentir". Mediante, mociones o mediante movilización vecinal, el PP tratará de forzar el cambio del proyecto para que todas las parroquias tengan carreteras iguales, con aceras a ambas márgenes.

Rafael Soliño confía plenamente en lo que se refiere a las cesiones voluntarias. Asegura que hay muchas edificaciones nuevas, que ya tuvieron que ceder para construir, por lo que esto no sería el principal problema.