Música, teatro, monicreques e contacontos na programación de outono de Rechouchíos

O programa de lecer e de animación á lectura que programa o Concello de Moaña cada trimestre acada o seu séptimo trimestre dende mañá. Trátase de Rechouchíos, que acolle actividades de todo tipo para o público infantil e familiar e conta co apoio das actividades financiadas pola Xunta a través do programa "Ler conta moito".

Hoxe, ás 18.00 horas na axencia de lectura de Domaio, comeza o programa deste outono cun contacontos a cargo de Pavís Pavós. Baixo o título de "Contos que van e veñen", os pequenos poderán gozar de historias de medo, de amor, de sorpresa, de xigantes e ananos e de bruxas e trasnos.

A seguinte actividade será o venres 21 de setembro, tamén ás 21.00 horas,na bilbioteca municipal de Quintela. Trátase de "Os contos da festa no faiado" co que Marta Ortiz homenaxea á escritora María Victoria Moreno, que foi a autora protagonista este ano no Día das Letras Galegas.

O venres 28 de setembro a explanada dos Remedios de Tirán acollerá por primeira vez unha actividade de Rechouchíos. Trátase da obra de teatro de monicreques a cargo de Tanxarina Teatro que se titula "Titiricircus".

Un día despois, o sábado 29 ás 11.30 horas, o centro sociocultural Daniel Castelao acollerá o espectáculo musical "A casa do terror", de Xoán Curiel e a banda Son+d2. Trátase dunha actividade recomendada para maiores de 6 anos.

O Mago Teto actuará en Domaio o 5 de outubro e o 19 de outubro será a axencia de lectura de Tirán a que acolla o obradoiro teatral "A fábula do espantallo", da compañía Os Quisquilláns.

A última actividade desta séptima programación de Rechouchíos será o contacontos de Charo Pita titulado "O cataventos e outras historias de Vilaxeada". Será o 26 de outubro en Domaio.

Ao longo do 2018 as actividades deste programa municipal de lecer infantil contaron con 1.395 asistentes nas distintas accións. Deles, 630 participaron nas do primeiro trimestre e 755 nas do segundo.