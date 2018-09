La Iglesia abre una puerta para retirar de la fachada de la excolegiata la placa franquista

El Arzobispado de Santiago de Compostela abre una puerta "para una actuación razonable y amistosa" en la ex colegiata de Cangas, con el fin de eliminar la simbología franquista que hay en su fachada, donde figura, bajo el nombre de José Antonio Primo de Rivera y al socaire de una cruz, una relación de "caídos por la patria en la Guerra Civil, aunque solo del bando nacional. Esta actuación, calificada de "razonable y amistosa" por el portavoz de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y concejal de Urbanismo e Facenda, Mariano Abalo, va a depender de los informes que Patrimonio de la Xunta de Galicia elabore, ya que la ex colegiata está catalogada como un bien patrimonial, por lo que tendrá que ser la Xunta quien autorice (no se espera aquí ninguna sorpresa ya que en otros casos semejantes Patrimonio nunca impidió la retirada de los símbolos franquistas en los monumentos religiosos. El Arzobispado de Santiago de Compostela, además de recordar que tiene que haber uan autorización de Patrimonio, conmina al gobierno de Cangas a mantener conversaciones con los familiares de las personas que aparecen en la placa.

Memoria

El gobierno municipal ya hace tiempo que tiene elaborada una memoria y un proyecto para justificar la retirada de la polémica placa. También asegura Mariano Abalo que hoy hay métodos técnicos suficientes para garantizar que la ex colegiata no sufrirá daño con la retirada de la ostentosa placa. Insiste en que hay métodos que garantizan la restauración de la fachada. También menciona el portavoz de ACE que el gobierno está dispuesto a mantener conversaciones con los familiares de las personas que aparecen en la placa, que ya se trasladó esta intención en la reunión que tanto él como el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) mantuvieron en Santiago cuando presentaron en persona sus pretensiones al Arzobispo de Compostela, Julián Barrio. También asegura que no habrá ningún problema en entregar las letras esculpidas en la placa a los familiares.

Mariano Abalo afirma que esta respuesta de la Iglesia es bastante más favorable a los intereses del Concello de Cangas que cuando sus representantes acudieron a Santiago. Mantiene que en ese momento parecía imposible que el Arzobispado contestara como lo hizo ahora, con un nivel de coincidencia tan grande. La carta llegó ayer al Concello de Cangas, justo el día en el que el Congreso de los Diputados acuerda la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

El portavoz de ACE manifestó ayer su interés de mantener una entrevista con el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, con el fin de agilizar los proceso burocráticos y normalizar así una situación que hace tiempo que debía de haber desaparecido.