La vendimia no arrancará en Donón hasta final de mes con más daños del jabalí que del mildiu

Mientras que en otras partes de Galicia, el calor y la anunciada llegada de las lluvias con los huracanes del Atlántico han adelantado la vendimia y el fin de semana ya comenzaban la tarea algunas de las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas, en Arousa, los productores de Donón, en Cangas, aún esperarán a finales de septiembre para iniciar la recogida de la uva. "Antes del día 20 no vamos a vendimiar", aseguraba ayer uno de los tres productores con más hectáreas en la parroquia de O Hío, en donde se siguen produciendo grandes caldos que sin embargo no todos están amparados todavía bajo la marca de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo.

En cuanto a la situación de las viñas, en Donón aseguran que las vides se han visto más atacadas por el jabalí que por el hongo conocido como mildiu, que seca la planta. En este sentido aseguran que no han sufrido sus efectos tanto como en otras partes del país y que esperan que la cosecha sea buena. Por el momento no han decidido embotellarla con la marca de Ribeiras do Morrazo.

Precisamente ayer, el técnico de la Asociación Galega de Viticultura Xan Bautista Cambón tenía previsto impartir con otro compañero de la asociación, Iván Bello, una charla informativa en Moaña sobre la necesidad de actualizar el registro vitícola de Galicia. La Indicación Ribeiras do Morrazo, dentro de su campaña de promoción de esta nueva marca, ha abierto un servicio de información en el Concello de Moaña, que funciona los martes, de 12:00 a 14:00 horas y organizó también esta charla dentro de un convenio de colaboración firmado con el Concello para dinamizar la IXP de Morrazo.

Cambón reconoce que, por el momento, no ha despertado mucha afluencia de personas aunque insiste en las ventajas de que el vino de esta IXP se venda como Ribeiras do Morrazo porque permite hacerlo etiquetado y protegido. Explica que al ser una IXP no hay consello regulador que lleve a cabo el control pero que en este caso se realiza a través de la Axencia Galega de Calidade Agroalimentaria (Agacal).

Respecto a que todavía haya productores que no se han sumado a la Indicación Xeográfica Protexida, el técnico desconoce las causas y descarta que sea por una cuestión económica, ya que "no supone más coste que el de las etiquetas y los gastos derivados del control de calidad".

La IXP Ribeiras do Morrazo abarca los concellos de Bueu, Cangas, Marín, Poio, Pontevedra, Redondela y Vilaboa. Por el momento están vendiendo con la etiqueta cuatro bodegas: O Mosteiro de Poio, Ardán, de Marín; Os Areeiros, de Vilaboa; y Reboraina, de Redondela.No hay ninguna de las zonas de Cangas, Moaña o Bueu.

Según los datos que maneja Cambón, en la IXP Ribeiras do Morrazo existen alrededor de 25.000 viticultores que suman unas 2.340 hectáreas destinadas a la producción de uva, si bien entre 1.000 y 1.500 son de variedades no autorizadas en la Indicación Protegida. La distribución por concellos es de 156,25 ha en Cangas; 139,44, en Moaña; 236,55, en Marín; 173,9, en Bueu;228,59, en Vilaboa; 476,51 en Redondela; 692,98, en Pontevedra y 236,33, en Poio.