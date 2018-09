Vanesa Vidakovic Natrlin: "Sabíamos que este corto era diferente, pero no que podría tener tanto éxito"

Se mueve y habla con una desenvoltura que no reflejan los 15 años que tiene. Vanesa Vidakovic Natrlin es uno de los descubrimientos de esa pequeña joya que es U Plavetnilo (En el azul), la multipremiada obra de la croata Antoneta Alamat Kusijanovic que hoy se proyectará en la Sección Internacional del FIC Bueu 2018.

- ¿Cómo fue el proceso para conseguir su papel en el film?

- Ya había hecho una película anteriormente y la directora de la misma es amiga de Antoneta Alamat y me recomendó. Tuve que pasar un casting en el que había 300 chicas para dos papeles y lo conseguí. Luego estuvimos tres meses en su casa, aprendiendo el texto y conociéndonos. Y después nos fuimos a una isla cerca de Dubrovnik y filmamos allí durante siete días.

- Solo ha hecho dos cortos, pero este último ha sido todo un éxito, con premios en la Berlinale y en festivales como los de Sarajevo, Chicago, Oberhausen o Montpellier, entre otros, además de tres nominaciones en el Student Academy Awards, el equivalente a los Oscar de la especialidad.

- Sí, es increíble. Cuando estábamos filmando pensábamos que esta era una historia diferente y que podría tener algo de éxito, pero nunca pensamos que tanto. Incluso cuando nos fue bien creímos que sería ir a la Berlinale, triunfar en Croacia y ya estaba, pero al final ha sido algo mucho mayor.

- Un éxito que además le permite acumular experiencias en festivales, viajar....

- Sí, y me encanta viajar y acudir a los festivales, porque cada uno es completamente diferente, tener nuevas experiencias y ver muchos otros cortos.

- ¿Ha tenido la oportunidad de ver otros cortos a concurso aquí?

- Sí, fui a las sesiones del lunes y del martes e iré a las demás.

- ¿Y ya tiene algún favorito?

- Hasta ahora me gustó mucho Dependent, pero quizás más Vihta. Es muy divertida.

- U Plavetnilo (En el azul) impacta entre otras cosas por el contraste de un lugar idílico, por la belleza del entorno, en contraposición a una historia dura, con rabia y dolor acumulados.

- Es cierto. El lugar donde rodamos es una isla preciosa en donde creció la directora, y fue muy fácil rodar allí. Es el típico sitio que piensas que podrías vivir allí el resto de tu vida. Al estar en un sitio así es mucho más fácil expresarte que si grabases en un estudio. El drama tiene mucho de historia real y el ambiente lo hace más fácil.

- ¿Y cómo se lleva el pasar de un lugar tan bello a transmitir una historia de mayor dureza?

- Eso es más difícil porque todos nos hicimos grandes amigos desde el primer momento. Nos ayudó el fingir discusiones detrás de las cámaras para luego poder rodar. Fue divertido porque justo el primer día grabamos la última escena, y empezar diciendo a alguien que lo odias.... Pero el segundo día grabamos una escena en la que llorábamos y todo el equipo acabó llorando con nosotras. Fue fantástico, un día lleno de sentimientos.

- Supongo que su intención es tener una carrera como actriz.

- Me quedan dos años para acabar el instituto y luego tengo que ir cuatro años a una academia de interpretación, pero estoy pensando en salir de Croacia. Me gustaría ir a Manchester o Londres. También canto, toco varios instrumentos y hablo inglés, alemán, francés y he empezado con italiano y español. Se trata de tener muchas puertas abiertas.

- Hace años estuvo en un talent show interpretando una canción. ¿Se decantará más por la música o por el cine?

- Ser actriz es mi objetivo, pero me gustaría actuar en musicales. Sería genial.