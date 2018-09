El público infantil y juvenil asume el protagonismo

Los jóvenes, futuros espectadores de las salas de cine, asumen el protagonismo en el Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu. El Centro Social do Mar acogió ayer el inicio de las sesiones orientadas al alumnado de los centros escolares de la zona con la Sección Irmandade, realizada en colaboración con El Meu Primer Festival de Cinema, certamen audiovisual catalán. Cerca de 60 alumnos -alguno acompañado por sus padres- acudieron ayer a la cita. 50 de ellos eran de Quinto de Educación Infantil del CEIP A Pedra y otros ocho procedían de la Escola Infantil Dalila de O Morrazo.

El menú estaba compuesto por once trabajos animados de entre 2 y 9 minutos de duración y de filmografías muy distintas: la americana Elephants (Elefantes); Autumn (Otoño), de Francia; la alemana Crocodile (Cocodrilo); la sueca Fisketur (Un día de pesca); la eslovena Koyaa: Plesoce Nogabice (Koyaa y los calcetines bailarines); Co Se Rtalo V Zoo (Un día en el Zoo), de Chequia; la rusa Belchonok i Sanki (El trineo); la lituana Mr Night has a day off (El señor Noche tiene un día libre); la mexicana El agujero; la alemana Judith and Ernest; y la rusa Koraly (Cabras). Hoy y mañana será el turno de las Secciones Infantil y Juvenil.