Matriculados 243 alumnos en la Escola de Música y 127, en el Conservatorio

La Escola Municipal de Música de Cangas celebra hoy, y no ayer como salió publicado, el sorteo de plazas entre el alumnado solicitante. Comienza a las 17:00 para las solicitudes de Música y Movimiento (6 y 7 ños) empadronados en Cangas y a las 17:15 para los no empadronados. A las 17:30 es para el alumnado que realizó Música y Movimiento en el curso anterior y que está empadronado en Cangas y a las 18:00 para los no empadronados. A las 18:15 está previsto el sorteo del alumnado de nuevo ingreso solicitante de instrumento que está empadronado y a la 18:30 es el último sorteo para los no empadronados.

La matrícula provisional en la escuela es de 243 alumnos repartidos en 335 matrículas y en el Conservatorio es de 127 alumnos.