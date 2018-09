El gobierno confía en no tener que llegar a la expropiación en la mejora del vial de O Viso

Por fin hay fecha para que los vecinos afectados por la urbanización de la carretera de O Viso mantengan un encuentro con los tecnicos de la Diputación de Pontevedra y comience de una vez la delicada cuestión de las cesiones. El gobierno local fijó para el dia 19 de este mes, a las 12.30 horas, la reunión. La concejala de Obras y Servico del Concello de Cangas, Mercedes Giráldez, se mostraba ayer confiada en que no habrá demasiados problemas con las cesiones que tienen que realizar los vecinos para que se mejore la carretera (dos carriles de tres mestros, una senda peatonal y dos tramos mixtos). Asegura la edil que hubo quienes se dirigieron a ella para comentar que estaban dispuestos a ceder siempre y cuando mejorara la accesibilidad a sus viviendas.

La concejala de Obras, Mercedes Giráldez, se otorga un plazo de un mes para que estén cerradas las negociaciones con los vecinos de las algo más de 40 parcelas afectadas por las obras de mejora de esta vía. Espera que a finales de octubre las obras puedan comenzar de una vez. La edil confía en que la mayoria de los afectados entiendan la necesidad de ceder para ampliar y mejorar la carretera O Viso-Iglesario, incluso adelanta que los técnicos de la Diputación de Pontevedra entregarán ya ese día un certificado de cesión con el que ya podrían construir, si quisieran.

Pero lo cierto es que no hay mucha alternativa a la cesión. Ni el gobierno local ni tampoco la Diputación de Pontevedra sonpartidarios de acudir a las expropiaciones frozosas en el caso de que fuera necesario para hacer efectivo el proyecto aprobado. Manifiesta la edil que si la finca o fincas que se necesitan expropiar son de un tamaño reducido la opción de la expropiacion sí que se podría contemplar, no si son de gran tamaño. Claro que si esto ocurre, la única solución que aparece a simple vista sería la modificación del proyecto. Y no se descarta que esto ocurra. Algunos afectados ya manifestaron sus reticencias a ceder los terrenos e incluso hablan de agravios comparativos.

La misión de los técnicos de la Diputación de Pontevedra no es para nada fácil. Deben ofrecer a los afectados explicaciones técnicas que convenzan de por qué se cogen sus terrenos y no otros. Por cierto, que según la concejala de Obras y Servicios esta reunión con los afectados, que estaba prevista para el día 5 de septiembre, se retrasó como consecuencia de las vacaciones de técnicos provinciales y municipales; es decir una cuestión de hacer coincidir la presencia de los técnicos de ambas partes en este encuentro. También se pudo saber ayer que entre los vecinos afectados hubo quejas porque no se les avisó de que la reunión del 5 de septiembre había sido anulada sin ofrecer otra fecha.

La concejal Mercedes Giráldez afirma que en esta ocasión se remitió por carta a todos los afectados la fecha y hora de la reunión, que se subió el proyecto a la página web del Concello de Cangas y también se dio aviso telefónico de la fecha del 19 de septiembre, que coincide en miércoles para este encuentro decisivo en el futuro de la carretera O Viso-Iglesario.