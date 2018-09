El gobierno cangués impulsa la creación de una plataforma digital para la participación vecinal

El fracasado referéndum que debía decidir sobre los dos festivos locales de Cangas no acaba con la intención del concejal de Asemblea Pola Unidade (ASpUN), Suso Pérez, de incentivar la participación vecinal en la política canguesa. Asegura que, ahora mismo, se trabaja en la puesta en marcha de una plataforma digital para la participación ciudadana desde la cual los vecinos tendrían la oportunidad de expresar sus opiniones respecto a cuestiones que se estén debatiendo en Cangas; una plataforma donde también se podrán hacer propuestas y debate sobre las mismas. Suso Pérez lo tiene claro: "O de consular a xente no rematou porque nos impediran facer el referéndum para elixir os festivos locais. Non hai volta atrás. Ese era só o inicio. Pensabábamos que non era un tema conflictivo e por eso empezamos con él, certo que non se cumpliron algúns procedementos administrativos, pero no pensabábamos que no lo ian prohibir. E máis, estou seguro que senón fose polo que sucedeu en Cataluña o referédum celebraríase e pasaría desapercibido para quenes o prohibiron despois".

Suso Pérez afirma que uno de los objetivos de la mencionada plataforma es que pueda realizar propuestas para que puedan ser debatidas por el pleno de la corporación municipal. Asegura el concejal de Participación Vecinal e Transparencia que la fórmula sería que los ciudadanos interesados tendría solo que inscribirse para después participar Es consciente de que estos cambios informáticos pueden llevar un tiempo asumirlos, pero está convencido de que la participación vecinal llegó para quedarse en Cangas. Espera poner esta iniciativa en marcha en este mandato, al que le quedan nueve meses. Esta plataforma vecinal aún está en fase inicial, pero Suso Pérez está seguro de que verá la luz.

Suso Pérez manifiesta que nunca fue su intención ni la de sus compañeros ir en contra de nada ni de nadie a la hora de organizar el fracasado referéndum. Por eso dice que cuando llegó la prohibición no se opusieron enérgicamente a la misma, porque querían hacerlo todo sin alboroto con total normalidad, como tiene que ser la participación vecinal en la política de Cangas y también en la gallega y en la española.

Asuntos como el Plan Xeral de Ordenación Municipal o el futuro de O Massó son cuestiones que Supo Pérez considera que pueden tratarse a través de la participación ciudadana.