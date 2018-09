Las aulas abren con protestas en Moaña al perder 9 docentes, y en Cangas falta personal de apoyo

El inicio del curso en Infantil y Primaria estará marcado este año por las protestas por los recortes a nivel de profesorado, que se dejarán sentir con fuerza hoy en Moaña, en donde se han perdido 9 profesores, y también en el colegio CEIP Plurilíngüe San Roque, de Cangas,cuyo equipo docente se queja de la falta de recursos humanos para atender al alumnado con necesidades específicas. Tienen 9 alumnos con problemas (2 con discapacidad motórica, 6 con Trastorno de Espectro Autista y 1 con Síndrome de Angelman en grado elevado) y solo un Auxiliar Técnico Educativo (ATE), lo que hace "imposible atender todas as necesidades cunha única persoa xa que ó pertencer a etapas educativas diferentes, non comparten espazos nin tempos (como por exemplo os momentos do patio, actividades de aseo, festivais escolares...)". Parte de este alumnado llega al centro con un informe y un dictamen de escolarización en el que el Equipo de Orientación Específico, encargado de evaluar la necesidades, detalla la necesidad de ATE a tiempo completo en la jornada escolar y atención por parte de las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje "que resultan insuficientes". El equipo docente de este colegio remarca que el Departamento de Orientación atiende a más de 70 alumnos y está compuesto por un orientador, que también desempeña las funciones de director; una maestra especialista en Audición y Lenguaje, otra en Pedagogía Terapéutica y otra más que comparte su horario con otro centro educativo de la zona "polo que é imposible responder axeitadamente ás necesidades educativas de todo este alumnado".

La falta de profesorado marcará la jornada de hoy en Moaña en donde están convocadas, en la hora del recreo, concentraciones por parte de las Anpas, las direcciones de los centros y el Concello. Lucirán una pancarta con el lema "Moaña contra os recortes. Por un ensino público de calidade". A las 20.00 horas, delante del Concello, habrá otra concentración conjunta en la que se leerá un manifiesto relatando los recortes de profesores acordados por la Consellería de Sanidade.

En las últimas horas la Xunta dio marcha atrás en alguna de las decisiones adoptadas, reduciendo el recorte de 11 a 9 profesores en total. Sin embargo se mantienen las protestas "porque non imos permtir que reduzan a calidade do brillante traballo que leva realizando durante moitos anos o ensino público de Moaña", reza el manifiesto.

Para minimizar el impacto de los recortes, en Reibón se mantiene el profesor de filología francesa, recortando dos de Infantil suprimiendo una unidad, un profesor de música, medio de audición y lenguaje y otro medio de religión. En Abelendo no se agruparán los 16 alumnos de 3º y 4º de Primaria al reponer un profesor con media jornada compartido con el CEIP A Guía.

Precisamente en A Guía se dota al medio profesor de filología francesa que se había recortado. Este centro sigue perdiendo un docente de Infantil.

El concejal de Ensino, Aldán Santamarina, señala que, pese a la petición formal de reunión para solventar estos problemas, el jefe territorial de la Consellería de Educación todavía no se ha puesto en contacto con el Concello.

Por lo que respecta a número de alumnos, casi 4.600 escolares vuelven hoy a la aulas en la comarca, algo menos que el curso pasado. Cangas pierde unos 50 escolares, pero tal y como señala el concejal de Ensino, Xoán Chillón, destaca la subida de matrícula en el CEIP Espiñeira-Aldán, que pasa de 84 a 101 alumnos. Castrillón, (en donde hoy se celebra a las 11:30 horas el acto oficial de inicio del curso) se mantiene en 340; O Hío tiene 158; Nazaret, 380-385, San Roque, en torno a 400, y A Rúa, 180. Cangas tiene en total 2.303 alumnos, frente a los 2.356 del curso pasado, según los datos de la Consellería de Educación, que contabiliza también los 4 colegios concertados del municipio.

Moaña arranca el curso con 1.403 estudiantes de los que 115 se incorporan a las clases de Infantil de 3 años. En total los colegios moañeses pierden alumnos con respecto a los 1.441 del pasado curso. Todos los colegios ven caer ligeramente sus matrículas. Abelendo y A Guía cuentan con menos de un centenar de pequeños, las escuelas infantiles de Berducedo y O Con tienen 37 y 27 matriculados respectivamente y en la parte alta destacan Seara con al menos 215 estudiantes y Reibón, que pese a ver descender su matrícula, suma todavía cerca de 420 estudiantes. Quintela se acerca a los dos centenares de pequeños, Tirán supera los 160 y Domaio cuenta con más de 130.

El concello de Bueu prácticamente mantiene el número de alumnos. Pasa de 847 a 840, según la Xunta, aunque los datos que maneja el Concello lo sitúa con un aumento de 10 alumnos. Según estos datos, A Pedra tiene 394 alumnos (122 infantil y 272 en primaria) ; A Torre de Cela, 105; Montemogos (Beluso), 133 y el CPR Virxe Milagrosa (concertado) , 225 (75 en infantil y 150 en primaria) .