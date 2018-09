El PP insta al Concello de Cangas a participar en el programa "Vacacións en Paz" de niños saharauis

El grupo municipal del PP presentó al pleno de la corporación municipal una propuesta en la que insta al gobierno local (sea el que sea en 2019) a retomar la colaboración con Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (SOGAPS) para que familias de Cangas puedan ser familias de acogida de participantes en el programa "Vacacións en Paz 2019".

El líder del PP cangués, José Enrique Sotelo, señal que todos los concellos de O Morrazo, excepto Cangas participaron en el citado programa. Asegura que no se saben los motivos por los que de nuevo Cangas no participó en este programa, a pesar de las numerosas interpelaciones realizadas al gobierno municipal. Afirma que solo conocen las manifestaciones públicas del concejal de Asuntos Sociales, Tomás Hermelo (ASpUN) en las que señalaba que se comprometía a a habilitar para el próximo año fondos para las vacaciones de niños saharauis y se excusa en que el PP dejó el programa antes del cambio de gobierno, para añadir que el tripartito está volcado a amortizar la deuda y atender otras prioridades. "Non fala do desmesuarado aumento de ingresos polo catastrazo que antes tanto criticaron e que agora parece ser que é correcto, pero o certo é que o único que fixeron foi incrementar en tres anos 2 millóns de euros o gasto corrente. Si tiveran vontade política, con un pouco que controlaran os gastos das festa era suficiente para colaborar con este programa como se fixo en momentos críticos para a economía municpal. A cantidade non supera os 6.000 euros. Isto ven dicir que si existira vontade política se podía facer, como se fixo durante moitos anos".