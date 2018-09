"Otro episodio y no pasa nada..."

Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular,de Cangas, a través de su concejal Jesús Graña, ironizaba ayer sobre esta catástrofe. "Pues nada, como desde que está instalado este gobierno sale gratis contaminar...otro episodio de grave contaminación ambiental con mortandad de fauna y no pasa nada".

Considera que para este vertido no hará falta una de esas investigaciones que se prolongan en el tiempo y que no aclaran nada. "Resulta claro el culpable. Seguro que alguna obturación en el saneamiento y desborde de aliviadero". El PP exige a "este contaminado gobierno", que actúe ya y ponga soluciones a estos episodios de vertidos que son casi diarios. Están destrozando el privilegiado patrimonio natural cangués y su falta de actuación es ya delictiva. Son más de 70 episodios de vertidos contaminantes (de récord) sin ningún tipo de respuesta de este gobierno <I>: ineficaz, irresponsable, inactivo ante esta situación, especialmente la concejal del ramo, Tania Castro, que solo se dedica a mentir y a no arreglar ninguna situación que pasa en su concejalía especialmente ésta, que es gravísima", manifiesta el edil popular Jesús Graña.