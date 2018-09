Un corte de digestión pone al descubierto la falta de socorristas en la playa de Nerga

Otro susto en Nerga. Un bañista de 53 años tuvo que ser atendido, alrededor de las 17.30 horas, por un supuesto corte de digestión y evacuado en ambulancia hasta el centro de salud de Cangas.

Fue una trabajador de las ambulancias del 061, que estaba también disfrutando de la playa, quien atendió a este bañista que se encontraba mareado y vomitó sobre el arenal. Tampoco fue necesario avisar a la Policía Local de Cangas porque en ese momento la patrulla pasaba por allí y fueron los agentes quien llamaron al médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas para que acudiera a la playa. Ese nuevo incidente no tendría demasiada importancia si no fuera porque puso otra vez al descubierto la falta de socorristas. No había ninguno en la playa a esa hora, pese a que los contratos que se realizan son hasta el día 15 de septiembre. Fueron los bañistas quienes repararon en esta cuestión y la quisieron hacer pública.

Por otra parte, la concejalía de Medio Ambiente del Concello de Cangas que dirige Tania Castro propuso en la junta de gobierno de la semana pasada el convenio con l empresa Pavegal para la recogida selectiva de material textil. Asegura la edil que ante el Concello había contactado con chino empresas y asociaciones dedicadas a la recogida selectiva de textiles eligió Pavegal para que trabajara en Cangas.

Asegura Tania Castro que se decantó por Pavegal por su carácter marcadamente social y por su disponibilidad para realizar una seria de charlas dirigidas tanto a niños como a mayores, en lo que es reutilizar los textiles antes de tirarlos.

"Quero profundizar na reciclaxe selectiva que xa leamos a cabo con orgánicos (composteiros), vidrio, plásticos e aceite, pero tamén considero moi importante explicarlle a nosa veciñanza que un textil utilizado pose servir para realizar manualidades e outras accións, reciclando material e axudando a unha economía circular moito máis sostible que a que nos propón o consumismo", señala la concejala Tania Castro, que además de Medio Ambiente se ocupa de las concejalía de Playas.