Intenso fin de semana para dar paso a la Sección Oficial

El público, entusiasmado durante el programa Carne Cruda, ayer en el Centro Social do Mar. // G. Núñez

La Sección Internacional del FIC Bueu, la que aglutina a las 22 obras que optarán a los principales premios, arrancará hoy después de un intenso fin de semana en el que la respuesta del público a las diferentes actividades superó todas las expectativas, colgando el cartel de "No hay billetes" en varias de las actividades, entre otras la de los ilustradores Luis Davila y Marc Taeger con música de Fuzzo, que llevó al auditorio hacia la madrugada.

Ayer hubo protagonismo para dos de los premios de honor de este año. Además de la charla con Mabel Rivera, el programa especial de "Carne cruda: 10 años, 10 ciudades" se emitió desde el Centro Social do Mar, y en el que Javier Gallego entrevistó a los responsables de Sound Troop y de la Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama (Adicam), además de charlar con Carlos Babío, coautor de "Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio", todo ello amenizado por la música de Triángulo de amor bizarro. El finlandés Juho Kuosmanen finalmente no pudo acudir a Bueu por problemas de salud. Por la mañana la directora de fotografía Lucía Catoira impartió una clase magistral desnudando el proceso creativo para lograr el look característico de una película y por la tarde se emitieron los cortos de la Sección España. El colofón humorístico lo puso Carlos Blanco, que tampoco dejó butacas vacías en el auditorio buenense.