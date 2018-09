El PP de Cangas reclamará de nuevo la bajada del IBI en 2019

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas planteará nuevamente una moción para solicitar la rebaja del IBI en el año 2019, al asegurar que la recaudación municipal continúa subiendo de forma exponencial "e estamos nunha situación de remanente de tesourería positivo". En estas condiciones los populares aseguran que no hay disculpa alguna para no aceptar la bajada de impuestos.

El edil Pío Millán retoma una iniciativa que su partido ya había presentado en el pleno del 31 de marzo del pasado año, con el rechazo de los tres grupos que forman parte del gobierno cangués. Un año después, los números que presenta Millán apunta a que la liquidación por el IBI sigue aumentando y se ha pasado de los 2.730.000 de euros del año 2014 a los 4.840.000 euros de 2017, un incremento de 2,1 millones de euros, lo que supone un 77 por ciento más en este periodo. A esto hay que añadirle, señala el concejal del PP, el dinero percibido por las liquidaciones anteriores de la regularización catastral, "que provocou que en 2016 se ingresaran en total cerca de 6 millóns de euros".

La petición del PP era rebajar el tipo impositivo del 0,55 al 0,5 por ciento, algo que en su momento hizo que el edil de Facenda, Mariano Abalo, manifestase que la situación requería de un informe de intervención para ver en qué porcentaje se podría hacer la rebaja, mientras que el regidor, Xosé Manuel Pazos, recuerda Millán, "manifestou que cre que hai que atacar este problema, pero tramitando o expediente na debida forma". El edil del PP asegura que desde el grupo de gobierno se reconoce "que se debería baixar o imposto, pero non demostran vontade algunha de facelo". Añade que "levan máis de tres anos con escusas para non cumprir os seus compromisos electorais de baixada de impostos". El concejal popular lamenta que más de un año después del rechazo de la moción no se tengan noticias de una posible rebaja del IBI, "porque o que realmente lles interesa é recadar o máximo posible para estar contentos e gastar o máximo posible".