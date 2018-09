El FIC Bueu registra los primeros llenos con Todopoderosos y los cortos gallegos

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu registró ayer los primeros llenos de su undécima edición en una jornada en la que las proyecciones de la Sección Galicia tuvieron un espectacular prólogo con la emisión de "De Galicia a Hollywood: Salto ou esforzado arrastrarse?", en lo que fue una réplica a escala buenense del conocido podcast cinematográfico Todopoderosos. Faltó Javier Cansado, pero Juan Gómez-Jurado y Arturo González-Campos exhibieron la enorme química que poseen con el director Rodrigo Cortés, que repasó su una trayectoria que lo ha llevado desde sus cortos Yul y 15 días a firmar largometrajes como Concursante, Buried, Luces rojas o el recientemente estrenado Blackwood, los tres últimos de ellos en Hollywood. Las entradas para asistir a este coloquio plagado de humor se agotaron.

Después de que los tres cortos enmarcados dentro del Área Social del certamen levantasen el telón del mismo, ayer fue el turno para los trabajos gallegos, con el formato documental como claro referente. Y es que en él podía encuadrarse a la perfección A muller invisible, en la que Noemí Chantada refleja el mundo de la prostitución. O Aysha, de Fon Cortizo, que también reivindica el papel de la mujer a través de una poetisa jordana. De diferente temática es Plus Ultra, de Helena Girón y Samuel Delgado, que habla de la colonización de las Canarias. Apostando por otra fórmula, pero también con la mujer como eje, Álvaro Gago presentó Matria, mientras que The neverending wall, de Silvia Carpizo, envía un mensaje contra la intolerancia en un corto elaborado mediante la animación de más de un centenar de graffitis pintados sobre el Muro de Berlín.

Tres de los autores -Fon Cortizo, Noemí Chantada y Álvaro Gago- ya habían participado por la tarde en Café con Crea, un coloquio organizado por la Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización en el que hablaron sobre sus obras a concurso y en general sobre el panorama cinematográfico gallego. La jornada ya había arrancado de forma prometedora con "The Foley Artist", charla en la que los responsables de la empresa Sound Troop no solo defendieron el valor del sonido en una película, "y el 95 por ciento de lo que se escucha está recreado, no es del rodaje", manifestaron antes de hacer una pequeña demostración de su trabajo. De Vacas puso la ambientación musical con un concierto en los exteriores del Centro Social do Mar y el colofón de la jornada corría a cargo de los ilustradores Marc Taeger y Luis Davila junto al grupo musical Fuzzo, que ofrecieron un espectáculo de fusión entre sus diferentes artes.