Os Bolechas visitan este luns aos nenos de Moaña

Os cativos de Moaña están de noraboa. Este luns reciben a visita dos Bolechas, as famosas personaxes dos libros e debuxos animados. Estarán ás 12.00 horas na carpa da exposición "Gatiños, Ghatiñas, Gatíos. Xeitos de falarmos o galego". A carpa está ubicada na contorna do palco da música da alameda. A exposición estará aberta en Moaña entre o 10 e o 20 de setembro. Nenos e pais coñecerán as variedades dialectais do idioma propio a través do cine, xogos, unha área multimedia e ata un karaoke.