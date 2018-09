El BNG asegura que el Concello trabaja para dejar listos los terrenos del centro de salud este mandato

El responsable local del BNG de Moaña, Daniel Rodas, salió ayer en defensa de la gestión del gobierno bipartito para desarrollar los terrenos de Sixalde y poder ponerlos a disposición de la Xunta para que pueda construir en ellos el ansiado centro de salud del municipio. Los nacionalistas rechazan las críticas y las dudas sobre esta gestión mostradas por el PP esta misma semana y alegan que el objetivo del gobierno municipal sigue siendo poner la parcela a disposición de la Consellería de Sanidade "dentro deste mandato". Aseguran que el contacto con el equipo redactor del proyecto de urbanización es permanente y que se sigue trabajando con los propietarios del resto de parcelas "para alcanzar un acordo satisfactorio para todos" a la hora de poder urbanizar la superficie.

Desde el BNG garantizan que los propietarios reconocen que la propuesta encima de la mesa, de desarrollar el solar mediante al vía de la cooperación, "é unha boa solución para a posta en valor das súas propiedades. Dende o goberno municipal valórase e agradécese esa actitude positiva e colaboradora", apunta.

Para Daniel Rodas las críticas del portavoz del PP, José Fervenza, resultan "sorprendentes" y lo atribuye a que no se "enteró dos traballos desenvolvidos para por a disposición da Xunta os terreos". En este sentido, carga contra los populares por su "ausencia reiterada e menosprezo" hacia la Mesa da Sanidade, que pasa por ser el órgano participativo creado para la defensa de los moañeses en materia sanitaria. "Se algún representante do PP de Moaña tivese asistido as varias xuntanzas realizadas durante este mandato, coñecería de primeira man os numerosos avances e xestións realizadas neste tema", espetó Rodas.

El portavoz del BNG repasa los pasos dados por el bipartito para poder desarrollar los terrenos. En primer lugar explica que se mantuvieron reuniones con los propietarios de los mismos, a los que se explicó la intención del Concello de asumir por adelantado los costes de urbanización "contando sempre coa boa predisposición por parte deles".

Después se contrató a un equipo redactor que elaboró el documento de tramitación ambiental y el proyecto de urbanización. La tramitación delante de la Consellería de Medio Ambiente ya consiguió el visto bueno.

Está elaborado también el proyecto de urbanización y se encuentra en la fase de solicitar el informe de necesidades a las empresas prestadoras de servicios básicos. El último paso que recordó Rodas fue la reserva, en los presupuestos municipales, de una partida para desarrollar parte de la obra de urbanización en cuanto la administración local cuente con todos los permisos y autorizaciones de la Xunta.

Rodas, finalmente, contrapone estas gestiones con las del anterior gobierno del PP "cando o alcalde paralizou a aprobación total do PXOM por intereses partidistas e non foi quen de dar un só paso para xestionar o desenvolvemento de Sixalde". Recuerda a los ediles del principal grupo de la oposición que "poden acceder perfectamente á toda a información se acudisen á Mesa da Sanidade, en vez de solicitala no Pleno".