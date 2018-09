El PP exige a Santos explicaciones por el retraso en desarrollar los terrenos del centro de salud

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, anunció ayer que pedirá la comparecencia de la alcaldesa, Leticia Santos, en la próxima sesión plenaria del 27 de septiembre. El objetivo es que explique "por que, despois de case 4 anos de goberno, non se asinou aínda un convenio cos propietarios dos terreos afectados para a construcción do novo centro de saúde". Estos terrenos, en Sixalde, deben ser puestos a disposición de la Xunta de Galicia por parte del Concello.

Para Fervenza, más allá de no poner los terrenos a disposición de la Xunta, el principal problema radica en que el gobierno local "non deu chegado a un acordo cos propietarios dos terreos". Considera esta situación "unha auténtica vergoña" y alega que mientras otros municipios construyeron nuevos centros de salud, en Moaña no se realizó hasta ahora "ningunha xestión seria para que fora unha realidade". Desde el PP aseguran que las informaciones con las que cuentan señalan que el bipartito local "está enganando aos veciños de Moaña, á Xunta e aos donos dos terreos".

En esta misma línea el portavoz del PP lamenta que "o tempo siga pasando e non vemos ningún avance por parte do goberno local", lo que atribuye a una "clara irresponsabilidade da alcaldesa". Para Fervenza la regidora está más preocupada "en agocharse detrás de pancartas" que en "xestionar e facer avanzar ao noso concello".

Por ello pedirá en el pleno de septiembre, el primero del último curso político antes de las próximas elecciones locales, que explique con detalle las gestiones llevadas a cabo en los últimos años con respecto a estos terrenos.

Finalmente, el portavoz del PP asegura que la regidora "non terá reparos en botarlle a culpa á Xunta" cuando los vecinos le pidan explicaciones por su gestión en este tema.

A comienzos de mayo de 2018 el gobierno local informaba de los últimos avances para la urbanización de los terrenos de Sixalde, cuyo ámbito suma 6.312 metros cuadrados. Entonces el concejal de Urbanismo, Odilo Barreiro, explicaba que se había llegado a un acuerdo con todos los propietarios particulares excepto con uno, que trataría de solucionar en breve. El contenido del acuerdo incluye el desarrollo urbanístico de los terrenos por la vía de la "cooperación", en lugar de mediante una junta de compensación. Se buscaba así un sistema más rápido que permita resolver la tramitación en menor plazo. Además, sería más beneficioso para los propietarios particulares pues el Concello, que es dueño de casi la mitad del ámbito, podría adelantar el dinero para urbanizar los terrenos. Después se cobraría su parte al resto de los parcelistas.

El bipartito reservó una partida económica en los presupuestos actuales para iniciar las obras de urbanización. Espera, para antes del final del mandato en mayo, tener construido el nuevo vial que conectará las calles Sixalde y Rosalía de Castro. Con sus correspondientes equipamientos y aceras, esta dotación sería suficiente para poder poner los terrenos a disposición de la Xunta de Galicia.

En su reciente estudio de necesidades sanitarias de la comarca la Consellería de Sanidade contempla la construcción de un centro de salud en Moaña con un coste estimado de 4,35 millones de euros y que tendría salas para cirugía menor, ecografías, telemedicina y fisioterapia entre otros servicios.