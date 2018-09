Critican la demora de los trabajos reforma de las pistas de atletismo de San Pedro

El concejal no adscrito de Marín Alfonso Fernández, en representación de la agrupación Ser de Marín, critica que las obras de reforma de la pista de atletismo de San Pedro, con una ejecución prevista de un mes, ya tardan diez.

Fernández recuerda que en diciembre de 2017 el Concello adjudicaba las obras de reforma de la pista de atletismo a las empresas Ute Oziona, S.L. e Cronos S.L.; financiadas por la Xunta de Galicia a través de un convenio, con fecha de inicio del 4 de diciembre de 2017 y un plazo de ejecución de un mes. Estas obras fueron adjudicadas a través de un concurso que tenía un plazo de ejecución inicial de tres meses. Este plazo fue rebajado por las dos empresas adjudicatarias, dejando el plazo de ejecución en un mes, por lo que el Concello las puntuó más que el resto de las empresas que se presentaron a dicho concurso.

Estas obras fueron presupuestadas por un importe de casi 375.000 euros y, según dice el proyecto de la obra, "la vida media del material de acabado de la pista es de unos cuatro años con un uso controlado de la pista".

"Como se puede ver, el plazo fijado por estas dos empresas no solo no se cumplió, sino que ya estamos llegando a los 10 meses del inicio de estas obras y aún no están rematadas. Nosotros ya denunciábamos hace medio año la demora con que se estaba realizando estas obras y en aquel momento las excusas que nos daba el concejal delegado de Deportes, Traba Miñones, eran que estas obras no podían avanzar porque 'en invierno llueve'. Algo que cualquiera puede saber a la hora de adjudicar los plazos de una obra".

Ahora, más de 9 meses después del inicio de estas obras -indica Fernández-, "a pesar de que lleva meses prácticamente sin llover, estas obras aún están sin rematar y seguimos sin saber cuál es el verdadero motivo por el que se alargaron tanto las obras, cuando las empresas adjudicatarias decían que podían tener esta obra rematada en un mes".

Para "Ser de Marín", otro asunto preocupante es saber cuál va a ser el coste final, dada la prolongación de los trabajos. "El concejal de deportes deberá aclarar porqué adjudicó las obras a unas empresas que no cumplen las condiciones", dice Fernández.