"Estas tiendas se dedican a vender ropa"

La sentencia llega un mes después de la celebración de la vista oral, realizada el 31 de julio. La demanda fue presentada el 26 de abril y el 29 de junio, el demandado Francisco Javier Rúa Gao, defendido por los despachos cascante y Rúa Abogados y Rúa Gayo Abogados, se opuso a las pretensiones, negó la reproducción de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, la existencia de comunicación pública de cualquier obra y la corrección del cálculo de las cantidades reclamadas. Sostuvo que no obtuvo beneficio económico directo, por la reproducción de música, al estar dedicadas las tiendas a venta de ropa, y que ésta no repercutiría en el precio, ni serviría para atraer clientela. De este modo, indicó que no existía una "verdadera comunicación pública." El magistrado del Mercantil reconoce que el demandado cayó en contradicciones al negar primero que reproduzca música para luego decir que la que se pone en sus tiendas no supone un acto de comunicación pública. De todas formas, admite que puso a debate una cuestión "muy interesante" cuando se trata el tema de la compensaciones a las que tienen derecho los autores de obras, como es si se puede considerar "comunicación pública" la reproducción no privada de esas obras en establecimientos que no se dedican a la hostelería. Entiende que no.