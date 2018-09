El PP critica el retraso al contratar socorristas y la carencia en material de primeros auxilios

El PP de Cangas respondió a la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, tras conocerse que la Adeac retiró cuatro banderas azules a otras tantas playas de la villa debido a un error propio. Desde el PP local, sin embargo, insisten en que solicitarán formalmente la dimisión de Tania Castro y le exigen responsabilidades, así como los "escritos que pedimos" de su área. Aluden a distintas deficiencias en los arenales este verano.

Desde el principal grupo de la oposición aseguran que la gestión con respecto a las playas estuvo plagada de problemas en los últimos meses y mantienen que Castro "non pode durar un minuto máis representando a Cangas". Indican que ella y sus socios de gobierno manchan el buen nombre de Cangas y piden que se aplique ese código ético "que di que ten a súa formación política". El PP asegura que el tripartito local no puede hablar de turismo de calidad "con persoeiros no goberno que din que o turismo é colonialismo".

Sobre deficiencias concretas lamentan que para completar el personal de socorrismo en las playas se realicen las contrataciones el 16 de agosto "e ata ese día non había patróns suficientes". Aseguran que durante dos meses las playas no tuvieron ni el material ni el personal necesario "nun exemplo máis da improvisación dun goberno sen norte".

El PP se pregunta que pasó un año más con las analíticas y los vertidos en Rodeira y critica las carencias en material de primeros auxilios como la falta de desfibrilador en Nerga "que tardou en chegar máis de 20 minutos" o el mal estado del ambú, que al utilizarse se descubrió que estaba agujereado.

Los populares aseguran que "pese a estes despropósitos" se mantuvieron callados todo el verano "para non xerar mala imaxe do noso pobo. Pero diante das mentiras dunha irresponsable non imos calar", concluyen.

Solo en Rodeira

Sobre las playas con socorristas, Tania Castro asegura que desde hoy y hasta el 15 de septiembre este servicio se mantendrá solo en Rodeira. Poco a poco se llevó a cabo el cierre escalonado de los puestos de vigilancia debido a los días de vacaciones de los efectivos "e foi debidamente comunicado a Adeac", alega. Así, los días 2 y 3 la vigilancia se mantuvo en Rodeira, Nerga, Menduíña, Areabrava y Liméns. Los días 4 y 5 ya habían retirado los socorristas de Liméns.

Castro hace una valoración "moi positiva" del trabajo del personal de socorro durante esta temporada alta en los arenales con bandera azul.