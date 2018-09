La motobomba contraincendios entró en servicio este mes por el retraso del convenio

La motobomba contraincendios que la Xunta adjudicó este año al Concello de Moaña, que es de segunda mano, fue concedida el 10 de abril. Sin embargo, no pudo estar operativa hasta el pasado 31 de agosto. El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, explica que este retraso se debe a que fue necesario adaptar el convenio en vigencia que no se pudo ejecutar en 2017 por las pésimas condiciones de la motobomba anterior. El convenio adaptado no se recibió en el Concello hasta el pasado 20 de agosto, por lo que fue necesartio que el bipartito local iniciase un procedimiento urgente de contratación a través de la Oficina de Emprego. La contratación de tres conductores con experiencia en la lucha contra el fuego concluyó con éxito el 31 de agosto.

Desde ese día y hasta el 29 de noviembre Moaña contará con este vehículo de lucha contra los incendios, que estará activo las 24 horas del día según los turnos establecidos por el Distrito Forestal.

Hasta la fecha, por suerte, no se registró ningún incendio forestal en Moaña y los únicos que se produjeron este verano en la comarca fueron los dos fuegos declarados en Punta Couso, que pudieron ser apagados en pocas horas.

Moaña cuenta, además, con el nuevo depósito contraincendios en la zona de Monte Aberto, que tiene una capacidad para 300.000 litros de agua y que complementa a los depósitos de Domaio y de O Hío.

El pasado año la inmensa mayoría de incendios forestales de Galicia se concentraron al comienzo del otoño.