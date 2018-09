En Marea reclama un Plan Rector de las Illas Altánticas ante la masificación de Ons

La diputada de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, trasladó al Ministerio de Transición Ecológica la petición de que impulse ante la Xunta de Galicia que se apruebe antes del próximo verano de 2019 el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.

Fernández advierte al ministerio del traslado de la masificación de las Illas Cíes a otras illas del Parque, como la de Ons. "Neste verán, vimos que a masificación das Cíes se estendeu a Illa de Ons. Co cal, a situación de sobreexplotación empiorou sen que se adoptasen as medidas precisa para evitar o deterioro dun espazo de gran valor ambiental. De nada serviron as sancións ás navieiras nin as amenazas de más multas. O ano pasado abríronse 14 expedientes de tan só un deles concluiu en sanción".

Alexandra Fernández pone énfasis en la necesidad de aprobar cuanto antes el Plan Rector de Uso y Gestión porque mientas se continúe así, las navieras no podrán límite a la explotación del Parque, aunque suponga una agresión al ecosistema.

Asegura la diputada que no solo se agranda el problema medioambiental, sino que también aumentan los problemas de seguridad de agotamiento de los recursos disponibles y se visibiliza una lamentable gestión. Fernández, que demandó el año pasado en varias ocasiones al ministerio para apresurar a la Xunta a elaborar el citado Plan Rector, afirma que a pesar de las advertencias, las alarmas y el aumento de la presión sobre este Parque Nacional "miráse para outro lado e déixase facer" .

Para la diputada de En Marea, "hai xa un punto de inflexión co que está a suceder no Parque, son unánimes as voces de traballadores do Parque, técnicas, organizacións ecoloxista o sociais, desde a oposición política que reclamamos que se poña orde e organización a explotación das Illas Atlánticas. A solución é o Plan Rector e una mellora da xestión, manifiesta Alexandra Fernández.