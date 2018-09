Luis Davila "O 'preghón' de hoxe vai ser o que mellor sei facer, debuxar"

Nacido en Bueu no 1972,estudou deseño gráfico na Escola de Artes e Oficios Pablo Picasso de A Coruña e é autor da tira cómica diaria do FARO DE VIGO "O Bichero". Hoxe é pregoeiro na Romaría de Darbo.

-Outro ano máis, Darbo.

-Si, de novo Darbo, isto non para! Para min as festas de Darbo xunto coas de Santa Ifigenia na Banda do Río son o traca e o foghetaso final do verán, na época de estudiante, sempre arrastraba alghunha asignatura para setembro e en Darbo desafoghaba despois dos exames antes de arrancar o novo curso.

-Cando empezou a deseñar tiras cómicas?

-Sempre fun debuxante, dende que caiu nas miñas máns un lápis, e tamén sempre me chamou a atención a visión humorística e retranqueira da vida e das cousas, pero empezar a publicar o meu traballo non ocurreu ata o ano 96 con viñetas mensuais no xornal "A Comarca do Morrazo", logo no 98 coa posta en marcha da edición de O Morrazo no FARO, empecei a publicar a diario O Bichero, e ata hoxe.

-En que proxectos traballa?

-Continuo dándolle a escachar aos lápises, aínda que agora son dixitais, tamén preparo o libro O Bichero VIII e intentarei presentalo en novembro. Entretanto procuro emborrallar as mans de pintura de ves en cando diante dun lenzo ou un muro e dándolle voltas a un futuro próximo espectáculo con Carlos Blanco.

-Gustaríalle deixar un dos seus deseños nunha traseira de fachada como se está a facer en Vigo?

-Estaría ben, pero aí hai moito nivel Maribel!

-Coma vai ser o pregón de hoxe?

-Ante a insistencia dos orghanisadores e sen que sirva de presedente, xa que eu non acostumbro a dar preghóns, decidín aceptar sempre e cando puidese facer o que mellor sei facer, debuxar. Polo tanto vai ser un preghón debuxado, tentarei facer unha viñeta que fale da Romaría de Darbo ao máis puro estilo do Bichero.