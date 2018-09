Castro confirma que la retirada de banderas fue error de Adeac y que no hay motivo para dimitir

La concejala de Medio Ambiente de Cangas, Tania Castro (ACE), confirmó ayer sus sospechas de que la retirada de cuatro de las siete banderas azules por parte de la Adeac en las playas de Menduiña, Nerga, Areabrava y Liméns, denunciada por el PP, fue un error administrativo de esta Asociación de Educación Ambiental y del Consmidor que ya subsanó ayer en su web, en donde desde el 24 de agosto aparecía sin la enseña en esos arenales junto a otros municipios del resto de España. Alegaba no haber respondido a la solicitud urgente de información.

El PP insiste en que la concejala debe dimitir porque ha mentido con respecto a las banderas azules. Se apoyan en el último informe de inspección de playas de la Adeac, de fecha 9 de agosto, que ayer, finalmente recibió del Concello, tras varias semanas solicitando información. Tania Castro, pide, sin embargo, disculpas públicas por parte del PP por sus acusaciones falsas y pedir "a miña dimisión sin motivo algún, con investigacións de Mortadelo e Filemón".

En el mencionado informe de inspección, que también ayer la concejala hizo público para rebatir al PP, la Adeac felicita al Concello por el cambio de la red de voley-playa en Rodeira que molestaba al resto de los usuarios de la playa, pero también le advierte de incumplimientos con respecto a los desfibriladores en las playas para atender paradas cardiorrespiratorias. Señala que los dos desfibriladores que tiene el Concello -uno en la playa de Melide y otro en el vehículo de Protección Civil- no garantizan la llegada de los equipos en menos de 5 minutos a Nerga, Areabrava, Menduiña y Liméns, tal y como exige el programa de Bandera Azul. La Adeac le pedía que situara el desfibrilador en la embarcación de rescate para asegurar su llegada a cualquiera de estas playas con bandera, en el plazo estipulado, y que remitiera la documentación que explique el protocolo a seguir para que esto se mantuviera los días de libranza del patrón de la embarcación. De cara a la próxima temporada, la Adeac le pedía contar con más desfibriladores para asegurar las playas con bandera.

Después de esto sucedió el triste fallecimiento de un bañista alemán en Nergae, el pasado día 29, que, en un primer momento, y en una titánica lucha de veinte minutos, fue reanimado por los socorristas y por otros bañistas, entre ellos dos enfermeras y una médico, pero sin desfibrilador, realizando con la manos la denominada Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

En la inspección del día 7, la Adeac le comunicaba al Concello que los incumplimientos son incompatibles con los criterios de Bandera Azul y le pedía que retirara la banderas en estas cuatro playas hasta que se revisara el dossier de respuesta con documentación gráfica de la subsanación de la deficiencias. Le daba un plazo de diez días.

Castro aseguraque el Concello subsanó al día siguiente las deficiencias y contestó el día 17 a la Adeac. La edil aporta esa respuesta en donde además de acreditar la revisión de las botellas de oxígeno habían pasado, les comunicaba que el desfibrilador del vehículo de Protección Civil se trasladará a la embarcación de rescate para asegurar su llegada a las playas indicadas y que las embarcaciones estarán operativas diariamente ya que con fecha de 16 de agosto finalizó el proceso selectivo para la contratación de patrones, por lo que en total serán 3 los que estén rotando.

Castro insiste en que la retirada de las banderas por la Adeac fue un "error administrativo menor, solventado en moi poco tempo, polo que non lle damos importancia". Dice que lo importante es que se mejoraron los servicios en las playas "e así seguiremos para ser punteiros no turismo de calidade", volviendo a solicitar las mismas 7 banderas en 2019.Con respecto a las críticas del PP, dice que los populares estaban esperando cualquier incidencia para agarrarse a ella como un clavo ardiendo "pero se quemaron, por non preguntar,nin contrastar" y califica la política popular de "carroñerismo". Añade que lo peor no es que sean "uns incompetentes como oposición, é a imaxe que transmiten de Cangas coas súsa mentiras que perxudican á veciñanza que vive do turismo".

La polémica de las banderas llega también cuando buena parte de las playas ya no las tiene debido a la falta de socorristas. Hasta el día 15 solo tendrá bandera la de Rodeira.