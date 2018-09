La tormenta eléctrica provoca un incendio en un cajero automático de Domaio

La tormenta eléctrica que cayó ayer con mucha intensidad sobre la comarca al mediodía dejó algún amago de apagón en varios barrios aunque sin que se registrasen problemas eléctricos de importancia, a excepción de lo ocurrido con un cajero automático de la sucursal de La Caixa en la parroquia moañesa de Domaio.

Y es que este cajero ardió generando un pequeño incendio y desprendiendo un fuerte olor a quemado, lo que obligó a la intervención de los Bombeiros do Morrazo poco antes de las 15.00 horas. Al final no fue necesario evacuar a ningún vecino del inmueble situado en la parte alta de dicho cajero. Eso sí, el olor a quemado era perceptible todavía a última hora de la tarde. Además, el cajero automático no estaba operativo, aunque no era visible ningún tipo de secuela de las llamas.

El despliegue con un camión de bomberos llamó la atención de los vecinos de la zona que salieron a los balcones y también de los conductores que circulaban por la PO-551 en dirección a Moaña, pues su carril estuvo cortado y tuvieron que utilizar el carril en sentido Vigo de forma alternativa mientras los bomberos efectuaban su trabajo.

El riesgo de tormenta eléctrica se mantiene sobre O Morrazo al menos hasta las 18.00 horas de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).