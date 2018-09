El PSOE pide solución a las personas con problemas de movilidad para arrojar la basura

El concejal socialista de Cangas, Alfredo Iglesias, pide que se busque una solución a los vecinos que tienen problemas de movilidad para arrojar la bolsa de la basura a los contenedores situados lejos de sus viviendas.

Señala el edil del PSOE que "no es un secreto que el gobierno es un reino de taifas, diría incluso que es una organización cantonal, en la que cada grupo político es un departamento estanco. Hace unos día saltó a los medios de comunicación que unos vecinos ancianos y residente en la zona del Cristo de Singulis no tenían quién les recogiese la basura en sus domicilios por tener problemas de movilidad debido a su infancia. La repuesta de la concejala Mercedes Giráldez (BNG) fue que no se hace recogida domiciliaria y que fuesen a Servicios Sociales".

Ponerse las pilas

Para Iglesias, esta circunstancia denota que la concejalía de Servicios Sociales que dirige Tomás Hermelo (ASpUN) no tiene censados a dos vecinos de avanzada edad con problemas para el desarrollo de su vida diaria o, conociendo el problema, no actúa. No entiende que la concejala de Obras y Servicios, si sabe del problema, no lo comunica a Servicios Sociales y se busca una solución inmediata al problema de estos vecinos "y de paso de ponen las pilas para detectar casos semejantes en todo el término municipal. Esto es lo que haría el grupo socialista: prevenir, detectar y solucionar el problema con celeridad".