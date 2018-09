Pazos espera que no se aplique la ordenanza que limitará la gratuidad del parking en el Cunqueiro

La decisión del Concello de Vigo de abrir sin restricciones de manera provisional el aparcamiento que construyó para el hospital Álvaro Cunqueiro tuvo repercusiones en Cangas. Su alcalde, Xosé Manuel Pazos, se alegra que de que el gobierno vigués opte por esta decisión, de que el aparcamiento sea gratuito para todos los usuarios, independientemente de dónde residan, "porque é un hospital, ao que vas porque no te queda outra, non é un centro comercial", señala el regidor local cangués.

Pazos espera que Caballero mantenga esta línea y no aplique la ordenanza que limitará la gratuidad del parque solo a los vecinos de Vigo. Manifiesta que lo que hay que hacer es conminar a la Xunta a que convierta el aparcamiento que construyó en el Álvaro Cunqueiro en un espacio gratuito. Pazos afirma que esa debe ser la lucha que tienen que tener los concellos que conforman el Área Metropolitana de Vigo: que los dos parkings sean gratuitos para los usuarios.

El alcalde de Cangas confía en que su homólogo de Vigo entenderá la petición de que el parking que construyó sea gratuito para todos, porque no hay razón para que no lo sea, como no la hay para que la Xunta de Galicia cobre como lo hace por el suyo. Para Xosé Manuel Pazos sería muy importante para el Área Metropolitana que Abel Caballero entendiera que no se puede limitar la gratuidad solo a los vecinos de la ciudad de Vigo.