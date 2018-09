La Adeac retira cuatro banderas azules en Cangas y la concejala lo atribuye a un error

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha retirado cuatro banderas azules en Cangas a las playas de Nerga, Areabrava, Menduiña y Liméns, al menos así figuraba ayer en el listado de arenales, a nivel de España y con fecha de 24 de agosto,que habían perdido esta distinción, y que fue dado a conocer por el Partido Popular (PP) de esta localidad. Su portavoz José Enrique Sotelo, pide la dimisión de la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro, por lo que considera una situación de "irresponsabilidad" . Dice que esta edil "no puede estar ni cinco minutos más en el cargo". Asegura que la concejala les ha ocultado documentación relativa al estado de la playas "y vende que siguen los socorristas en tres playas en las que retiran la bandera". Además añade que "miente en las analíticas, lo cual es una irresponsabilidad. La situación es más grave de los que sospechábamos".

La concejala, que ayer desconocía esta resolución de retirada de banderas azules, lo atribuía, después de realizar unas gestiones, a un error de la Adeac y aseguraba que no había entrado ninguna comunicación en el Concello y que, por lo tanto, seguían izadas las baderas azules en dichos arenales mientras no se dijera lo contrario. (salvo en Liméns, había bandera en los restantes). Añade que en el mapa de la web de Adeac también seguían en activo.

Tania Castro habló con la inspectora de la Adeac para esta zona quien le confirmó que ella tampoco conocía el tema y que hoy le informaría.

En la Adeac, tal y como dio a conocer el PP, sí figuraba un listado de retiradas definitivas de la bandera azul, actualizado a esa fecha de 24 de agosto. En ese listado aparece Cangas como el municipio que más enseñas pierde. El motivo que argumenta la Asociación para retirar las banderas a Nerga, Areabrava, Menduiña y Liméns no es, al menos, por mal estado o falta de socorristas, sino que por "no haber dado respuesta a la solicitud urgente de información por parte de la Adeac". En el listado también aparecen otras dos playas en Galicia: la de Laxe, en A Coruña, "por insuficiente servicio de salvamento y socorrismo, práctica de kitesur en la playa sin delimitar e insuficientes medidas de protección dunar"; y la de San Francisco, en el municipio coruñés de Muros, "por imposibilidad de contratar a todos los socorristas comprometidos".

La lista se completa con las playas en Barbate (Andalucía), por suciedad; otra en Vinarós (Castellón) al unificarse dos banderas; en Yaiza (Canarias) al no haber puesto de socorrismo y en Daimuz, en Valencia, al no constar el panel de Bandera Azul. De igual manera, consta otros listado de 11 renuncias voluntarias de la banderas, de las cuales 8 son de Galicia. En concreto están las de Os Frades, A Concheira y A Barbeira, en Baiona, ante la imposibilidad de contratar socorristas; cinco en Foz por la misma causa, al igual que en O Vicedo, en Lugo.

Sotelo asegura que ya llevan tiempo reclamando documentación al Concello sobre los resultados de la inspecciones de la Adeac, sin que se los aporten, incluso se habló con el nuevo secretario del Concello que dijo que no habría problema. Recuerda que hace unos días, y ante las críticas del partido por la improvisación en la contratación de socorristas, Tania Castro le reprochaba al PP que intentase engañar a los vecinos porque lo cierto es que Cangas era "uno de los pocos concellos de Galicia que logró mantener todas las banderas azules izadas, ser felicitados por la Adeac y mejorar los servicios en playas". Sotelo le responde ahora que "menuda felicitacion ha recibido con esta retirada" y añade que en el municipio se ha pasado, en tres años de este gobierno, de 10 banderas azules a 4, todo ello, quizás por lo que piensan de que este turismo es un "simple trapo" y "coloniamismo". Pero la realidad, añade, es que el turismo de playa "aunque no sea el má indiadco, es el motor económico de Cangas, una fuente de ingresos, y que este verano, el municipio ha estado lleno. Aldán estuvo a tope".Es consciente de que el tema de las playas supone mucho coste para el Concello, pero entiende que es una "temeridad"que en el tablón de Rodeira estuviera la semana pasada la analítica del agua de finales de julio. Sotelo pide que Castro presente toda la documentación sobre las inspecciones y no siga mintiendo.