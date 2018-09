Vuelve la música al Conservatorio

El mes de septiembre marca la vuelta a la actividad escolar y en algunos casos a los exámenes, como es el caso del Conservatorio de Cangas, que hoy y mañana celebra la convocatoria extraordinaria de septiembre. De miércoles a viernes serán las pruebas de acceso y el día 13, el sorteo.

Las notas musicales vuelven al Conservatorio Profesional de Cangas, en el auditorio, que empieza el curso el día 21, pero que hoy y mañana acoge los exámenes de septiembre. Entre las 09:30 y las 13:30 habrá pruebas de trece asignaturas. Las primeras serán de una hora, entre las 09:30 y las 10:30 horas, de Lenguaje Musical de 1º Grado Profesional y de Harmonía de 3º y 4º de Grado Profesional. De 10:00 a 10:30 habrá exámenes de Educación Auditiva de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Grado Elemental, y de 10:00 a 11:00, de Instrumento de Grado Elemental (excepto el alumnado de Jezael Argüelles, que se examina el miércoles de 10:00 a 10:30). De 11:00 a 12:00 son hoy las pruebas de Fundamentos de Interpretación.

Los alumnos de Lenguaje Musical de 2º Grado Profesional se examinarán a las 10:30 y de 11:00 a 11:30 serán las pruebas de Piano Complementario. Hasta las 13:30 seguirán los exámenes de Improvisación (de 11:00 a 12:00); de Lenguaje Musical de 1º, 2º, 3º y 4º curso de Grado Elemental y de Conjunto Instrumental (de 11:30 a 12:30), de Análisis de 5º y 6º de Grado Profesional (de 11:30 a 13:30) y de Instrumento de Grado Profesional (de 12:00 a 13:00). Los alumnos de Música de Cámara se examinarán de 12:30 a 13:30.

El jueves día 6, será la entrega de las notas y se abre el plazo de matrícula para el alumnado del mes de septiembre. Los días 5,6 y 7 serán para realizar la matrícula para las pruebas de acceso a cursos distintos de primero y el día 11 serán las pruebas, según las plazas a ofertar en esta convocatoria.

El sorteo de plazas para la Escola de Música será el día 13. A las 17:00 horas está previsto para el alumnado solicitante de Música y Movimiento empadronados en Cangas y a las 17:15 para los no empadronados en este municipio. A las 17:30 será el sorteo para el alumnado solicitante de Música y Movimiento empadronado en Cangas que escoge instrumento y a las 18:00 para los no empadronados. Quince minutos más tarde se ha previsto el sorteo para los alumnos solicitantes de instrumento de nuevo ingreso que estén empadronados en Cangas y a las 18:30 para los que no lo estén.

Los períodos de reclamación del sorteo se han establecido para los días 14, 17 y 18 de septiembre. La matrícula en la Escola de Música será el día 19.

Para entonces ya se habrá presentado el curso en el Conservatorio, que será el día 17. El día 18 será en la Escola de Música, mientras que el día 19 será la presentación de horarios de instrumento de la Escola de Música y el 20, del Conservatorio.