Las víctimas invisibles

Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género a menudo sufren los daños de las agresiones de sus parejas, aunque a veces pasen más inadvertidos. La lucha contra el maltrato debe contemplar también la protección y gestión emocional de los menores, especialmente vulnerables, que padecen graves consecuencias físicas y psicológicas en sus vidas.

Recuperar el apego al entorno familiar de los niños y adolescentes, reparar los daños causados por la situación de violencia en el seno familiar y evitar su transmisión generacional, son los objetivos del nuevo programa de atención psicológica a menores víctimas de la violencia de género subvencionado por la Secretaría Xeral de Igualdade e impulsado desde el Centro de Información ás Mulleres de Cangas (CIM).

Cristina Bernárdez, psicóloga de "Crece", es la encargada de tejer y recuperar estas relaciones materno-filiales. Durante la hora que duran las sesiones, primero establece una vínculo con las madres y se dedica a conocer a fondo la historia de cada familia para luego reunirse con los pequeños y así, conocer su estado y su conducta social, emocional y personal, fijando objetivos.

Y es que en sus vidas hubo numerosos cambios, todos ellos vivieron de manera directa o indirecta situaciones violentas, no solo presenciando malos tratos psíquicos o acciones verbales, si no que respiraban un ambiente donde la única manera de resolver los conflictos era a través de la agresividad y esto se ve reflejado claramente en el comportamiento de los niños con el riesgo de que estas conductas se repitan en un futuro. "Por eso aunque no lo vivan directamente también son una víctima más", asegura la psicóloga.

Actualmente seis madres y doce menores se encuentran inscritos al programa. "La edad varía mucho, ahora mismo tenemos niños de 3 a 17 años", asegura Cristina Bernárdez. Desde el centro necesitan la mayor cantidad de información posible, sobre todo de los más pequeños, quienes suelen mostrar mayor irritabilidad, miedo o ansiedad. "La información que me dan las madres y la que recibo de las profesoras del colegio es muy importante, todo ello me sirve para analizar y sacar una serie de conclusiones claves que me permitan ayudarles", explica. Sin duda es una tarea ardua que requiere tiempo, los citan cada semana o dos, dependiendo de la disponibilidad y situación de cada familia.

Aquí no se juzga a nadie

Para que la terapia tenga éxito, lo más importante es que no se sientan juzgados, pues suelen estar acostumbrados a que le digan lo que está bien o mal y esto les provoca miedo a hablar y abrirse hacia los demás, incluso hacia ellos mismos. "Yo les doy libertad y confianza, soy joven y eso ayuda a acercarme a ellos y empatizar; hablamos de intereses, me pongo al día en videojuegos o youtubers y los voy enganchando a la terapia para aproximarme siempre desde su mundo, abro un camino", explica Cristina.

Aunque a los adolescentes les cuesta más ablandarse y al principio algunos acuden a la terapia obligados, asegura que "la gente está respondiendo muy bien y con ganas de volver, acuden al programa y tienen expectativas de que esto les servirá en sus vidas". Desde la concellería de Igualdade de Cangas, declaran que aunque es la primera vez que se realiza, la idea es ofrecer la continuidad en el tiempo, con el fin de garantizar la atención adecuada a toda víctima.