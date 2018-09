El PP recuerda que el gobierno rechazó una moción en 2017 para regular las autocaravanas

Tras darse a conocer que el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) prepara una ordenanza municipal para hacer frente al caos de aparcamiento en playas que generan las autocaravanas, el grupo municipal del Partido Popular recuerda que él y sus socios de gobierno votaron en contra de una propuesta popular de mayo de 2017 que iba en ese sentido. En ella se pedía que el pleno acordara reservar el aparcamiento de Rodeira solo para automóviles turismos y demás vehículos que se adapten a las plazas de estacionamiento señalizadas, con la excepción de la zona ya existente de aparcamiento reservado par autobuses turísticos tal y como indica la señalización. El PP pedía, también, que se busque una alternativa en el entorno de la playa de Rodeira para el aparcamiento (no acampada) de autocaravanas y demás vehículos que no cumpran con las medidas de la plazas del citado aparcamiento. La moción había sido presentada por el concejal del PP, Jesús Graña, y estaba relacionada con los problemas surgidos en el estacionamiento de Rodeira, en las inmediaciones de la Casa de Cultura, con los autocaravanas que llevaban mucho tiempo allí. La votación la decidió el sufragio de calidad del alcalde, ya que el concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, no estaba presente en el momento de la votación. Y es que el resto de la oposición, PSOE y Cangas Decide había votado a favor de la iniciativa del PP.

En el pleno de mayo de 2017, fue Jesús Graña quien defendió la moción y la teniente de alcalde y concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG) quien debatió con él. La edil nacionalista recordó que en 2014 el BNG denunció la proliferación de aparcamientos y acampadas ilegales, porque había caravanas que pasaban meses aparcadas en el mismo lugar. Manifestó que la Policía Local no podía impedir el estacionamiento de los vehículos que no superen las marcas viales pintadas en el estacionamiento. El alcalde Xosé Manuel Pazos entró en el debate para manifestar que el gobierno actuará en este asunto, "pero unha vez se complete o plantel da Policía Local que o goberno anterior deixou desmantelada". Mercedes Giráldez volvió a señalar que reconocía el problema y pedía que se avisara a la Policía Local cuando se tuviera conocimiento de vehículos indebidamente estacionados en Rodeira.

En aquel debate, el problema estaba localizado en Rodeira. Sin embargo este año la proliferación de caravanas hizo que se extendiera a muchas playas del municipio de Cangas, de ahí la necesidad de elaborar una ordenanza municipal.