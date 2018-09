"La gente que gestiona sus emociones tiene un mayor control y calidad de vida"

Una de las prioridades clave es fortalecer el papel de la mujer como madre, empoderarlas para tomen las riendas de la vida familiar y recuperar la confianza entre ellos. Esto les permite solucionar los problemas con sus hijos adolescentes, que se encuentran en una edad ya de por sí conflictiva y en la que se alejan de sus progrenitoras. También la resolución de conflictos no violenta es un objetivo en el programa "existen otras maneras, pero llegan a un punto que todo lo tienen tan normalizado que no abren los ojos y no tienen en cuenta a la otra explica. Sin embargo para la psicóloga lo más importante es aprender a gestionar sus emociones.

Desde el gabinete de psicología "Crece" realizan unos talleres, independientemente del programa, que fomentan las relaciones y habilidades sociales de los niños, así como la educación emocional. Algunos usuarios de la iniciativa del CIM también asisten a estos talleres. "Yo creo que es algo muy útil no sólo en este colectivo, también en general y en mi trabajo lo veo día a día. La gente con mayor control, que percibe más a fondo sus emociones tiene una calidad de vida mejor, se deshace de los pensamiento negativos y de esa agresividad", declara la psicóloga.