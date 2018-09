Costa: "He sido el patrón que más peleó para que la pesca artesanal quede fuera de TACs y cuotas"

El patrón mayor en funciones de Cangas, Javier Costa, quiere seguir dentro de la cofradía para no echar por tierra el trabajo de estos años de defensa de la pesca artesanal para que sea excluida de los TACs y cuotas de las pesquerías industriales: "He sido el patrón que más peleó por conseguir un trato diferente para la pesca artesanal y que no haya que tirar el 50% de las capturas. Si con los miños pesco raya, lenguado, merluza o caballa y un TAC no permite raya, la tengo que tirar y me quedo sin el 50% de los ingresos de mi empresa". insiste en que la pesca de bajura es de 7-8 cajas de pescado, no de cientos como las otras: "No podemos estar en el mismo saco". Esta reivindicación ya la planteó a principios de año en Bruselas, ante comisarias europeas de pesca, a quienes les explicó las características de la bajura y se comprometieron a una visita a la zona, que sigue pendiente. Costa sigue en su lucha y desde Cangas se envió una moción a la Federación Provincial para presentar en los concellos a favor de la pesca artesanal.

Por su parte, José Luis Martínez, asegura que en la cofradía se están haciendo cosas nuevas y buenas como la vigilancia a través de drones contra el furtivismo y el sistema, entre los percebeiros, de reparto del dinero a partes iguales, que funcionó muy bien nueve meses.