La escuela de Berducedo cosecha premios

Fue de las primeras escuelas en contar con monitor en el transporte escolar, logró comedor... y todo ello gracias a la colaboración de la comunidad educativa, Anpa y familias. Ayer la escuela infantil de Berducedo recibió el Premio ó Labor Sociocultural que entrega anualmente la Asociación de Berducedo e Piñeiro

"Este ano é moi especial para os nosos barrios de Berducedo e O Piñeiro, xa que o Premio ó labor sociocultural se lle entrega a unha escola de Educación Infantil na que moitos dos nosos cativos e cativas comezaron a estudiar e no que formamos parte desta gran escola xunto coa directiva, a Anpa A Ruza, as coidadoras de comedor, as axudantes, as da limpeza?."Así se refirió la presidenta de la Asociación de Berducedo e Piñeiro, Vanesa Ríos, a la escuela infantil de estos barrios que ayer recibió el Premio ó Labor Sociocultural de este colectivo vecinal que entrega de forma anual con motivo de la Semana Cultural dos Milagros.

El acto se desarrolló en el centro cultural de Berducedo con la presencia de la actual directora de la escuela, Marta Outomuro y de las anteriores de este centro desde su apertura hace unos 25 años:Ángeles Martín, que fue la primera directora; Ana Yebra, Mónica Fernández, y Lourdes Abellán. Las directoras recibieron el premio a la Labor Sociocultural que consiste en un cuadro que representa un canastro, el símbolo de este colectivo, en cerámica, de Pilar Piñeiro.

Fue un acto entrañable, nostálgico también por ausencias destacadas en el mundo de la educación, pero que sirvió para ahondar aún más en el espíritu de unidad de Berducedo, que tanto echa una mano para sacar adelante una fiesta, una traída de aguas, como para reivindicar su nombre y también seguir manteniendo una escuela, en la que estudian los pequeños de estos barrios sin necesidad de desplazarse al casco urbano. En el centro hay matriculados unos 60 niños.

En el acto se destacó precisamente que al ser una escuela pequeña, las comunidades educativas van cambiando "pero temos a gran sorte de que sempre son persoas excelentes e motivadas no seu traballo, por todo iso agradecemos a tódalas directivas da escola o gran labor que levan a cabo". El agradecimiento también se extendió a la Comunidad de Montes de Moaña que siempre colabora llevando a los niños a plantar árboles, instaló troncos como elementos de juego en el patio, además de que ayudó a colocar nidos de pájaros y comederos en los árboles y en un proyecto de reforestación con alumnos llegados del Instituto Aguas Vivas de Guadalajara. En años anteriores, toda la comunidad estuvo muy implicada en la plantación de una huerta en la parte trasera del patio, que les ha llevado el curso pasado hasta Madrid para recoger el primer premio, en su categoría, en el Concurso de Huertos Escolares, promovido por la Fundación Triodos.

Desde la escuela se realiza una labor de sensibilización y de los niños con la naturaleza, colaboran en la plaga de las velutinas apoyados por la Asociación de Apicultores do Morrazo y en el programa "Revitaliza" de la Diputación para potenciar el compostaje. Tal es la colaboración de la escuela en el plano medioambiental que incluso tienen gallinas, de unos huevos que incubaron en el propio centro, y que los niños alimentan.

Tras la entrega del premio, la asociación presentó el nuevo número de la revista "O Canastro", que editan con reportajes y acontecimientos locales.