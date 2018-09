Bueu recurrirá a 115.000 euros de remanente para la segunda fase del astillero de Banda do Río

El Concello de Bueu ha iniciado la revisión del proyecto de la segunda fase de la rehabilitación de la carpintería de ribeira de Banda do Río, que pretende acometer cuanto antes, una vez se cuente con la certificación de final de obra de la primera fase, algo que, según apuntan desde el gobierno local, podría producirse a mediados de este mes. "Quedan simplemente pequenas cuestións que deberían resolverse nos próximos días", asegura el regidor buenense, Félix Juncal.

Desde el concello se ha comenzado a analizar los números y una de las primeras actuaciones que se pondrá en marcha será de la solicitar autorización para poder utilizar el remanente de la primera fase. La rebaja en el tipo de licitación (inicialmente eran 315.000 euros, pero Coviastec, la empresa ganadora de un concurso al que se presentaron una veintena de propuestas, se lo llevó por 209.000). La modificación del proyecto supuso un sobrecoste de un 10 por ciento con respecto a esos 209.000 euros, por lo que el gasto se elevó unos 20.000 euros más. "Sabiamos que había carencias, cuestións non previstas no orzamento, cambios que tiñamos que atender", explica Juncal. De este modo, la cantidad que le queda al concello son 86.000 euros, que serán reinvertidos íntegramente en la segunda fase.

El coste de esta segunda fase está fijado en los 245.000 euros, de los cuales cerca de 100.000 serán aportados a través de los fondos GALP (Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro). La aportación municipal es, por tanto, de 145.000. 86.000 saldrán del remanente de la primera fase, y desde el concello se calcula que hay otros 30.000 pendientes de proyectos de 2016, por lo que la aportación directa de las arcas municipales será de otros 30.000 euros.

Félix Juncal se mostró tremendamente ilusionado por poder afrontar en breve esta segunda fase, "que suporá darlle alma ao proxecto coa musealización do mesmo", en una actuación que incluye asimismo dotar a la infraestructura de infografías y paneles informativos, así como de un sistema de videovigilancia. El alcalde apunta a que el inicio del curso político no puede ser mejor con dos de los proyectos que se han perseguido durante tanto tiempo y que ya están en marcha, el astillero de Banda do Río y la piscina, cuyas obras comenzarán previsiblemente a mediados de este mes.