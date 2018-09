En Marea sigue sin agrupación local en Moaña pese a haber sido invitada a Bueu

La suma de agrupaciones locales a En Marea, a la que aludía el portavoz nacional, Luis Villares, en un acto la semana pasada en Bueu, para mostrar su satisfacción ante los críticos dentro de su formación, tendrá que esperar, al menos en Moaña. En este municipio no se ha logrado dar un paso a favor de la constitución de esta agrupación más de un año después de que los simpatizantes e inscritos a la formación política se reunieran en el colegio de Reibón con el propio Villares. En aquella reunión, a la que habían acudido una veintena de personas, se diseñó una hoja de ruta para intentar crear una Marea en Moaña, en donde gobiernan BNG y PSOE en coalición. Todo apuntaba a que nacería, pero la falta de noticias daba por anulada cualquier posibilidad hasta que el sábado de la semana, en el acto de firma del protocolo de inclusión de Asamblea Cidadá Bueu (ACB), en En Marea, se presentó a las agrupaciones y representaciones invitadas de otros municipios y se nombró a Moaña, aunque ninguna de las dos personas representantes habían acudido.

Estaban invitados Francisco Ferreira, destacado líder vecinal;y la conocida ex militante nacionalista Concha Trigo. De Cangas sí acudieron, a título individual, Mariano Abalo, edil de gobierno por la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y Tomás Hermelo, también edil de gobierno por la Asambleia pola Unidade (ASpUN).

Francisco Ferreira asegura que si no acudieron a la reunión intermareal de Bueu fue por un defecto "formal". Asegura que él no estaba y se le transmitió la invitación a Concha Trigo, que no pudo acudir por un compromiso. En este sentido, asegura que la ausencia de ambos se debió a un problema formal y que incluso él se enteró el lunes de que había sido invitado, por lo cual habló también con el coordinador del acto de Bueu para aclarar la situación.

Ferreira asegura que de todas formas, de asistir a la reunión, lo hubiera hecho a título individual, pero no representando a En Marea Moaña, como grupo organizado, porque formalmente no hay agrupación. Lo único que hay, como en otros municipios, son personas inscritas a título individual en la formación política, como puede estar también el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE).

Reconoce que en julio del año pasado se mantuvo una reunión en el colegio de Reibón, en la que estuvo presente Luis Villares para crear una Marea en Moaña, y aunque había personas dispuestas a ayudar "no se dio un paso adelante. No trajo el entusismo para hacer ese grupo". De todas formas, Ferreira asegura que por su parte seguirá a título indiviual y participará en el plenario de la renovación de cargos.